В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей
Стано: Баку пока не дал доступ в Нагорный Карабах международным наблюдателям
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Азербайджан пока не предоставил доступ независимым международным наблюдателям для мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе.
"Мы призываем Азербайджан предоставить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения необходимой помощи, а также независимого мониторинга происходящего, в частности того, как относятся к населению… Пока такой доступ обеспечен не был", - сообщил Стано на брифинге в Брюсселе.
По его словам, ЕС также выступает за всеобщую амнистию для сил Нагорного Карабаха, которые согласились на прекращение огня.
"Сейчас для ЕС - как для институтов, так для государств-членов - важно обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается в Нагорном Карабахе…. Еврокомиссия уже выделила помощь, государства ЕС готовы сделать это в индивидуальном порядке", - пояснил Стано.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя в регионе. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
В тот же день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс этой реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян около полудня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 47 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.