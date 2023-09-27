https://ria.ru/20230927/karabakh-1898963084.html

В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей

В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей - РИА Новости, 27.09.2023

В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Азербайджан пока не предоставил доступ независимым международным... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:01

2023-09-27T15:01

2023-09-27T15:01

нагорный карабах

азербайджан

хикмет гаджиев

ильхам алиев

армения

в мире

евросоюз

ситуация в нагорном карабахе

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БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Азербайджан пока не предоставил доступ независимым международным наблюдателям для мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе. "Мы призываем Азербайджан предоставить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения необходимой помощи, а также независимого мониторинга происходящего, в частности того, как относятся к населению… Пока такой доступ обеспечен не был", - сообщил Стано на брифинге в Брюсселе. По его словам, ЕС также выступает за всеобщую амнистию для сил Нагорного Карабаха, которые согласились на прекращение огня. "Сейчас для ЕС - как для институтов, так для государств-членов - важно обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается в Нагорном Карабахе…. Еврокомиссия уже выделила помощь, государства ЕС готовы сделать это в индивидуальном порядке", - пояснил Стано. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя в регионе. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев. В тот же день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс этой реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян около полудня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 47 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, азербайджан, хикмет гаджиев, ильхам алиев, армения, в мире, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе