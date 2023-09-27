Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/karabakh-1898963084.html
В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей
В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей - РИА Новости, 27.09.2023
В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Азербайджан пока не предоставил доступ независимым международным... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:01
2023-09-27T15:01
нагорный карабах
азербайджан
хикмет гаджиев
ильхам алиев
армения
в мире
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Азербайджан пока не предоставил доступ независимым международным наблюдателям для мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе. "Мы призываем Азербайджан предоставить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения необходимой помощи, а также независимого мониторинга происходящего, в частности того, как относятся к населению… Пока такой доступ обеспечен не был", - сообщил Стано на брифинге в Брюсселе. По его словам, ЕС также выступает за всеобщую амнистию для сил Нагорного Карабаха, которые согласились на прекращение огня. "Сейчас для ЕС - как для институтов, так для государств-членов - важно обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается в Нагорном Карабахе…. Еврокомиссия уже выделила помощь, государства ЕС готовы сделать это в индивидуальном порядке", - пояснил Стано. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя в регионе. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев. В тот же день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс этой реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян около полудня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 47 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нагорный карабах, азербайджан, хикмет гаджиев, ильхам алиев, армения, в мире, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе
Нагорный Карабах, Азербайджан, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев, Армения, В мире, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе
В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей

Стано: Баку пока не дал доступ в Нагорный Карабах международным наблюдателям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Азербайджан пока не предоставил доступ независимым международным наблюдателям для мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе.
"Мы призываем Азербайджан предоставить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения необходимой помощи, а также независимого мониторинга происходящего, в частности того, как относятся к населению… Пока такой доступ обеспечен не был", - сообщил Стано на брифинге в Брюсселе.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
По его словам, ЕС также выступает за всеобщую амнистию для сил Нагорного Карабаха, которые согласились на прекращение огня.
"Сейчас для ЕС - как для институтов, так для государств-членов - важно обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается в Нагорном Карабахе…. Еврокомиссия уже выделила помощь, государства ЕС готовы сделать это в индивидуальном порядке", - пояснил Стано.
КПП Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя в регионе. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
В тот же день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс этой реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян около полудня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 47 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Право на катастрофу: Россия должна Армении
26 сентября, 08:00
 
Нагорный КарабахАзербайджанХикмет ГаджиевИльхам АлиевАрменияВ миреЕвросоюзСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала