https://ria.ru/20230927/karabakh-1898949337.html

В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах

В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах - РИА Новости, 27.09.2023

В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах

Правительство Испании направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах на фоне растущего числа армян, вынужденных покидать свои дома и уезжать из региона, заявил РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:14

2023-09-27T14:14

2023-09-27T14:14

в мире

азербайджан

испания

нагорный карабах

хикмет гаджиев

хосе мануэль альбарес

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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МАДРИД, 27 сен - РИА Новости. Правительство Испании направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах на фоне растущего числа армян, вынужденных покидать свои дома и уезжать из региона, заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. "Встревожен растущим числом армян, бегущих из своих домов в Нагорном Карабахе, и взрывом, в результате которого погибли сотни людей. Права и безопасность населения, а также доставка гуманитарной помощи должны быть гарантированы. Со стороны Испании будет направлена помощь испанского агентства по международному сотрудничеству в области развития", — говорится в сообщении министра, опубликованном в социальной сети X. Ранее власти Испании призвали власти Азербайджана немедленно прекратить военные действия и возобновить диалог ради мирного урегулирования. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс этой реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила к полудню 27 сентября, что из Карабаха в Армению переехали более 47 тысяч человек. По данным официального Еревана, в Карабахе до последнего обострения проживали 120 тысяч человек.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

испания

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, испания, нагорный карабах, хикмет гаджиев, хосе мануэль альбарес, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе