Рейтинг@Mail.ru
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/karabakh-1898949337.html
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах - РИА Новости, 27.09.2023
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах
Правительство Испании направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах на фоне растущего числа армян, вынужденных покидать свои дома и уезжать из региона, заявил РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:14
2023-09-27T14:14
в мире
азербайджан
испания
нагорный карабах
хикмет гаджиев
хосе мануэль альбарес
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243638_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fbb7a318da156afb9461f26ade901508.jpg
МАДРИД, 27 сен - РИА Новости. Правительство Испании направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах на фоне растущего числа армян, вынужденных покидать свои дома и уезжать из региона, заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. "Встревожен растущим числом армян, бегущих из своих домов в Нагорном Карабахе, и взрывом, в результате которого погибли сотни людей. Права и безопасность населения, а также доставка гуманитарной помощи должны быть гарантированы. Со стороны Испании будет направлена помощь испанского агентства по международному сотрудничеству в области развития", — говорится в сообщении министра, опубликованном в социальной сети X. Ранее власти Испании призвали власти Азербайджана немедленно прекратить военные действия и возобновить диалог ради мирного урегулирования. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс этой реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила к полудню 27 сентября, что из Карабаха в Армению переехали более 47 тысяч человек. По данным официального Еревана, в Карабахе до последнего обострения проживали 120 тысяч человек.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
испания
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce9e190e992964510c173afa68d2ee19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, испания, нагорный карабах, хикмет гаджиев, хосе мануэль альбарес, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Испания, Нагорный Карабах, Хикмет Гаджиев, Хосе Мануэль Альбарес, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах

Альбарес: Испания направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Степанакерт
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на город Степанакерт
Читать ria.ru в
МАДРИД, 27 сен - РИА Новости. Правительство Испании направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах на фоне растущего числа армян, вынужденных покидать свои дома и уезжать из региона, заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.
"Встревожен растущим числом армян, бегущих из своих домов в Нагорном Карабахе, и взрывом, в результате которого погибли сотни людей. Права и безопасность населения, а также доставка гуманитарной помощи должны быть гарантированы. Со стороны Испании будет направлена помощь испанского агентства по международному сотрудничеству в области развития", — говорится в сообщении министра, опубликованном в социальной сети X.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Ранее власти Испании призвали власти Азербайджана немедленно прекратить военные действия и возобновить диалог ради мирного урегулирования.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс этой реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила к полудню 27 сентября, что из Карабаха в Армению переехали более 47 тысяч человек. По данным официального Еревана, в Карабахе до последнего обострения проживали 120 тысяч человек.
КПП Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреАзербайджанИспанияНагорный КарабахХикмет ГаджиевХосе Мануэль АльбаресИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала