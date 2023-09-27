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В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах - РИА Новости, 27.09.2023
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах
Правительство Испании направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах на фоне растущего числа армян, вынужденных покидать свои дома и уезжать из региона, заявил РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:14
2023-09-27T14:14
2023-09-27T14:14
в мире
азербайджан
испания
нагорный карабах
хикмет гаджиев
хосе мануэль альбарес
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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МАДРИД, 27 сен - РИА Новости. Правительство Испании направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах на фоне растущего числа армян, вынужденных покидать свои дома и уезжать из региона, заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. "Встревожен растущим числом армян, бегущих из своих домов в Нагорном Карабахе, и взрывом, в результате которого погибли сотни людей. Права и безопасность населения, а также доставка гуманитарной помощи должны быть гарантированы. Со стороны Испании будет направлена помощь испанского агентства по международному сотрудничеству в области развития", — говорится в сообщении министра, опубликованном в социальной сети X. Ранее власти Испании призвали власти Азербайджана немедленно прекратить военные действия и возобновить диалог ради мирного урегулирования. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс этой реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила к полудню 27 сентября, что из Карабаха в Армению переехали более 47 тысяч человек. По данным официального Еревана, в Карабахе до последнего обострения проживали 120 тысяч человек.
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в мире, азербайджан, испания, нагорный карабах, хикмет гаджиев, хосе мануэль альбарес, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Испания, Нагорный Карабах, Хикмет Гаджиев, Хосе Мануэль Альбарес, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах
Альбарес: Испания направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах