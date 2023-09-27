https://ria.ru/20230927/karabakh-1898896024.html

В Армению из Карабаха переехали уже более 42,5 тысячи человек

В Армению из Карабаха переехали уже более 42,5 тысячи человек - РИА Новости, 27.09.2023

В Армению из Карабаха переехали уже более 42,5 тысячи человек

В Армению из Карабаха уже переехали 42,5 тысячи человек, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:09

2023-09-27T11:09

2023-09-27T11:17

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

нагорный карабах

хикмет гаджиев

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898536875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_252fc05d515d489b28b1f344071a6402.jpg

ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха уже переехали 42,5 тысячи человек, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян."По состоянию на 8.00 (7.00 мск) границу Армении пересекли 42 500 насильственно переселенных из Нагорного Карабаха. 22 800 уже прошли регистрацию. Предоставленным государством временным жильем воспользовались 4002 человека", - сообщила Багдасарян.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

https://ria.ru/20230926/erevan-1898646399.html

https://ria.ru/20230926/baku-1898677190.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, нагорный карабах, хикмет гаджиев, ильхам алиев