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В Армению из Карабаха переехали уже более 42,5 тысячи человек - РИА Новости, 27.09.2023
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11:09 27.09.2023 (обновлено: 11:17 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/karabakh-1898896024.html
В Армению из Карабаха переехали уже более 42,5 тысячи человек
В Армению из Карабаха переехали уже более 42,5 тысячи человек - РИА Новости, 27.09.2023
В Армению из Карабаха переехали уже более 42,5 тысячи человек
В Армению из Карабаха уже переехали 42,5 тысячи человек, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:09
2023-09-27T11:17
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
нагорный карабах
хикмет гаджиев
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха уже переехали 42,5 тысячи человек, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян."По состоянию на 8.00 (7.00 мск) границу Армении пересекли 42 500 насильственно переселенных из Нагорного Карабаха. 22 800 уже прошли регистрацию. Предоставленным государством временным жильем воспользовались 4002 человека", - сообщила Багдасарян.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
https://ria.ru/20230926/erevan-1898646399.html
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армения
азербайджан
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армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, нагорный карабах, хикмет гаджиев, ильхам алиев
Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев
В Армению из Карабаха переехали уже более 42,5 тысячи человек

Правительство Армении заявило о переехавших из Карабаха 42,5 тысячи человек

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения
Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха уже переехали 42,5 тысячи человек, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
"По состоянию на 8.00 (7.00 мск) границу Армении пересекли 42 500 насильственно переселенных из Нагорного Карабаха. 22 800 уже прошли регистрацию. Предоставленным государством временным жильем воспользовались 4002 человека", - сообщила Багдасарян.
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Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
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АрменияСитуация в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджанНагорный КарабахХикмет ГаджиевИльхам Алиев
 
 
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