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Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма - РИА Новости, 27.09.2023
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма
Извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием в парламенте бывшего эсэсовца будут искренними, если Оттава проголосует в этом году за проект... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T23:02
2023-09-27T23:02
2023-09-27T23:02
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ООН, 27 сен – РИА Новости. Извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием в парламенте бывшего эсэсовца будут искренними, если Оттава проголосует в этом году за проект резолюции РФ в Генассамблее ООН против героизации нацизма – в прошлом году канадские дипломаты голосовали против, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов. "Истинным извинением будет, если Канада поддержит нашу ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацистских пособников. В прошлом году она (Канада – ред.) проголосовала против вместе с Германией, Италией и Японией. В ноябре мы увидим, действительно ли правительство Трюдо готово исправить ситуацию", - указал Полянский. В декабре 2022 года ГА ООН приняла ежегодную резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию голосовали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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канада, в мире, россия, германия, джастин трюдо, дмитрий полянский, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, twitter
Канада, В мире, Россия, Германия, Джастин Трюдо, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Twitter
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию РФ против героизации нацизма