https://ria.ru/20230927/kanada-1899070038.html

Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма

Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма - РИА Новости, 27.09.2023

Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма

Извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием в парламенте бывшего эсэсовца будут искренними, если Оттава проголосует в этом году за проект... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T23:02

2023-09-27T23:02

2023-09-27T23:02

канада

в мире

россия

германия

джастин трюдо

дмитрий полянский

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 27 сен – РИА Новости. Извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием в парламенте бывшего эсэсовца будут искренними, если Оттава проголосует в этом году за проект резолюции РФ в Генассамблее ООН против героизации нацизма – в прошлом году канадские дипломаты голосовали против, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов. "Истинным извинением будет, если Канада поддержит нашу ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацистских пособников. В прошлом году она (Канада – ред.) проголосовала против вместе с Германией, Италией и Японией. В ноябре мы увидим, действительно ли правительство Трюдо готово исправить ситуацию", - указал Полянский. В декабре 2022 года ГА ООН приняла ежегодную резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию голосовали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230927/proverka-1898863936.html

канада

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, в мире, россия, германия, джастин трюдо, дмитрий полянский, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, twitter