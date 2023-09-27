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В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города - РИА Новости, 27.09.2023
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10:44 27.09.2023 (обновлено: 14:36 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/kaliningrad-1898889421.html
В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города
В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города - РИА Новости, 27.09.2023
В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города
Авторам эстонской инициативы о переименовании Калининграда в Кенигсберг следует подучить историю своей страны, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:44
2023-09-27T14:36
в мире
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эстония
калининградская область
александр шендерюк-жидков
борис писториус
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен — РИА Новости. Авторам эстонской инициативы о переименовании Калининграда в Кенигсберг следует подучить историю своей страны, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.&quot;Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель&quot;, — сказал собеседник агентства.Во вторник стало известно, что парламент Эстонии высказал мнение, что в эстонском языке следует отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кенигсбергом. К такому решению пришла комиссия по иностранным делам. Комментируя это предложение, сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости назвал цирком очередное "переименование" Калининграда европейскими соседями. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.
https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html
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в мире, калининград, эстония, калининградская область, александр шендерюк-жидков, борис писториус
В мире, Калининград, Эстония, Калининградская область, Александр Шендерюк-Жидков, Борис Писториус
В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города

В Калининграде назвали инициативу Эстонии переименовать город бредом умалишенных

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект в Калининграде
Вид на Ленинский проспект в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Вид на Ленинский проспект в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 27 сен — РИА Новости. Авторам эстонской инициативы о переименовании Калининграда в Кенигсберг следует подучить историю своей страны, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
«

"Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель", — сказал собеседник агентства.

Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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1 июня, 15:45
Во вторник стало известно, что парламент Эстонии высказал мнение, что в эстонском языке следует отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кенигсбергом. К такому решению пришла комиссия по иностранным делам.
Комментируя это предложение, сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости назвал цирком очередное "переименование" Калининграда европейскими соседями.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.
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В миреКалининградЭстонияКалининградская областьАлександр Шендерюк-ЖидковБорис Писториус
 
 
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