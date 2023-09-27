https://ria.ru/20230927/kaliningrad-1898889421.html
В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города
В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города - РИА Новости, 27.09.2023
В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города
Авторам эстонской инициативы о переименовании Калининграда в Кенигсберг следует подучить историю своей страны, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:44
2023-09-27T10:44
2023-09-27T14:36
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александр шендерюк-жидков
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен — РИА Новости. Авторам эстонской инициативы о переименовании Калининграда в Кенигсберг следует подучить историю своей страны, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков."Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель", — сказал собеседник агентства.Во вторник стало известно, что парламент Эстонии высказал мнение, что в эстонском языке следует отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кенигсбергом. К такому решению пришла комиссия по иностранным делам. Комментируя это предложение, сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости назвал цирком очередное "переименование" Калининграда европейскими соседями. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.
https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html
https://ria.ru/20230516/kaliningrad-1872275056.html
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в мире, калининград, эстония, калининградская область, александр шендерюк-жидков, борис писториус
В мире, Калининград, Эстония, Калининградская область, Александр Шендерюк-Жидков, Борис Писториус
В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города
В Калининграде назвали инициативу Эстонии переименовать город бредом умалишенных