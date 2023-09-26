https://ria.ru/20230926/estoniya-1898817211.html

В Эстонии предложили переименовать два российских города

В Эстонии предложили переименовать два российских города - РИА Новости, 26.09.2023

В Эстонии предложили переименовать два российских города

Комитет по иностранным делам парламента Эстонии выступил с инициативой о переименовании Калининграда и Кингиссепа, сообщили на сайте законодательного органа... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:35

2023-09-26T19:35

2023-09-26T21:31

в мире

эстония

кенигсберг

калининград

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комитет по иностранным делам парламента Эстонии выступил с инициативой о переименовании Калининграда и Кингиссепа, сообщили на сайте законодательного органа республики."Комитет по иностранным делам рийгикогу (парламента Эстонии. — Прим. ред.) обратился к языковому комитету Общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда", — говорится в публикации.В парламенте также потребовали переименовать Кингиссеп в Ленинградской области в Ямбург или Яаму. Комитет продолжит обсуждать этот вопрос в октябре.Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он назывался Кенигсбергом и был крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.

https://ria.ru/20230516/kaliningrad-1872275056.html

эстония

кенигсберг

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в мире, эстония, кенигсберг, калининград