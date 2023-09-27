https://ria.ru/20230927/irak-1898921238.html

Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке

Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке - РИА Новости, 27.09.2023

Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара на свадебном торжестве в городе Хамдания,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:46

2023-09-27T12:46

2023-09-27T14:41

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владимир путин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара на свадебном торжестве в городе Хамдания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", - говорится в телеграмме.Президент России также посочувствовал родным и близких погибших, попросил иракского коллегу передать им слова поддержки. Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.По данным МВД Ирака, которые он привёл, в результате пожара погибли 93 человека, ещё 100 пострадали. Однако ранее организация Красного полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма. Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил телеканалу Rudaw, что погибли 113 человек, и эта цифра неокончательная, поскольку в свадебном помещении находились около тысячи гостей, и его крыша обрушилась после начала возгорания.Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко."От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в городе Хамдания провинции Найнава. Это известие большой печалью и скорбью отозвалось в наших сердцах", - говорится в телеграмме спикера на имя председателя Совета представителей (парламента) Мухаммеда Хальбуси.Она попросила передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20230927/irak-1898896511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, владимир путин