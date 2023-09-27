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Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке - РИА Новости, 27.09.2023
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12:46 27.09.2023 (обновлено: 14:41 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/irak-1898921238.html
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке - РИА Новости, 27.09.2023
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара на свадебном торжестве в городе Хамдания,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:46
2023-09-27T14:41
в мире
ирак
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара на свадебном торжестве в городе Хамдания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", - говорится в телеграмме.Президент России также посочувствовал родным и близких погибших, попросил иракского коллегу передать им слова поддержки. Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.По данным МВД Ирака, которые он привёл, в результате пожара погибли 93 человека, ещё 100 пострадали. Однако ранее организация Красного полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма. Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил телеканалу Rudaw, что погибли 113 человек, и эта цифра неокончательная, поскольку в свадебном помещении находились около тысячи гостей, и его крыша обрушилась после начала возгорания.Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко."От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в городе Хамдания провинции Найнава. Это известие большой печалью и скорбью отозвалось в наших сердцах", - говорится в телеграмме спикера на имя председателя Совета представителей (парламента) Мухаммеда Хальбуси.Она попросила передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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в мире, ирак, владимир путин
В мире, Ирак, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке

Путин выразил соболезнования из-за гибели более ста человек на свадьбе в Ираке

© AP PhotoМесто пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара на свадебном торжестве в городе Хамдания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", - говорится в телеграмме.
Место пожара, вспыхнувшего во время свадьбы в округе Хамдания в Ираке - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Ираке задержали девять человек после пожара на свадьбе
Вчера, 11:11
Президент России также посочувствовал родным и близких погибших, попросил иракского коллегу передать им слова поддержки. Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
По данным МВД Ирака, которые он привёл, в результате пожара погибли 93 человека, ещё 100 пострадали. Однако ранее организация Красного полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма. Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил телеканалу Rudaw, что погибли 113 человек, и эта цифра неокончательная, поскольку в свадебном помещении находились около тысячи гостей, и его крыша обрушилась после начала возгорания.
Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в городе Хамдания провинции Найнава. Это известие большой печалью и скорбью отозвалось в наших сердцах", - говорится в телеграмме спикера на имя председателя Совета представителей (парламента) Мухаммеда Хальбуси.
Она попросила передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Пожар на свадьбе в Ираке
© AFP 2023 / SAFIN HAMID

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

Раненный мужчина возле места пожара в помещении для проведения свадебных торжеств в районе Хамдания, провинция Найнава, где случился пожар

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

© AFP 2023 / SAFIN HAMID
1 из 8
© AP Photo

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

Медицинский персонал доставляет раненого в больницу в Хамдании, провинция Найнава, Ирак

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

© AP Photo
2 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

Там находилось около тысячи гостей.

Люди проходят мимо помещения для проведения свадебных торжеств в районе Хамдания, провинция Найнава, где случился пожар

Там находилось около тысячи гостей.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
3 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

При возгорании обрушилась крыша.

Пожарный осматривает повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара

При возгорании обрушилась крыша.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
4 из 8
© AP Photo

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

© AP Photo
5 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

Пожарные осматривают повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
6 из 8
© AP Photo

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

© AP Photo
7 из 8
© AP Photo / Farid Abdulwahed

В связи с пожаром задержаны девять человек.

Люди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак

В связи с пожаром задержаны девять человек.

© AP Photo / Farid Abdulwahed
8 из 8

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

© AFP 2023 / SAFIN HAMID
1 из 8

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

© AP Photo
2 из 8

Там находилось около тысячи гостей.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
3 из 8

При возгорании обрушилась крыша.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
4 из 8

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

© AP Photo
5 из 8

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
6 из 8

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

© AP Photo
7 из 8

В связи с пожаром задержаны девять человек.

© AP Photo / Farid Abdulwahed
8 из 8
 
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