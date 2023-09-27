Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре на свадьбе в Ираке

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара на свадебном торжестве в городе Хамдания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", - говорится в телеграмме.Президент России также посочувствовал родным и близких погибших, попросил иракского коллегу передать им слова поддержки. Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.По данным МВД Ирака, которые он привёл, в результате пожара погибли 93 человека, ещё 100 пострадали. Однако ранее организация Красного полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма. Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил телеканалу Rudaw, что погибли 113 человек, и эта цифра неокончательная, поскольку в свадебном помещении находились около тысячи гостей, и его крыша обрушилась после начала возгорания.Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко."От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в городе Хамдания провинции Найнава. Это известие большой печалью и скорбью отозвалось в наших сердцах", - говорится в телеграмме спикера на имя председателя Совета представителей (парламента) Мухаммеда Хальбуси.Она попросила передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара на свадебном торжестве в городе Хамдания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", - говорится в телеграмме.
В Ираке задержали девять человек после пожара на свадьбе
Вчера, 11:11
Президент России также посочувствовал родным и близких погибших, попросил иракского коллегу передать им слова поддержки. Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
По данным МВД Ирака, которые он привёл, в результате пожара погибли 93 человека, ещё 100 пострадали. Однако ранее организация Красного полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма. Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил телеканалу Rudaw, что погибли 113 человек, и эта цифра неокончательная, поскольку в свадебном помещении находились около тысячи гостей, и его крыша обрушилась после начала возгорания.
Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в городе Хамдания провинции Найнава. Это известие большой печалью и скорбью отозвалось в наших сердцах", - говорится в телеграмме спикера на имя председателя Совета представителей (парламента) Мухаммеда Хальбуси.
Она попросила передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.