https://ria.ru/20230927/pozhar-1898935819.html

Пожар на свадьбе в Ираке

Пожар на свадьбе в Ираке - РИА Новости, 27.09.2023

Пожар на свадьбе в Ираке

В иракском городе Хамдания произошел крупный пожар на свадебном торжестве. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:51

2023-09-27T13:51

2023-09-27T18:18

фото

ирак

красный полумесяц

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В иракском городе Хамдания произошел крупный пожар на свадебном торжестве. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.

ирак

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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