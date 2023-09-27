Пожар на свадьбе в Ираке

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.
По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.
По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.
Там находилось около тысячи гостей.
При возгорании обрушилась крыша.
По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.
По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.
Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.
Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.
Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.
Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.
В связи с пожаром задержаны девять человек.
В связи с пожаром задержаны девять человек.