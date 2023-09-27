https://ria.ru/20230927/irak-1898896511.html

В Ираке задержали девять человек после пожара на свадьбе

В Ираке задержали девять человек после пожара на свадьбе - РИА Новости, 27.09.2023

В Ираке задержали девять человек после пожара на свадьбе

Власти Ирака задержали девять человек в связи с пожаром в зале для свадебных торжеств в провинции Найнава на севере страны, который унёс жизни, по меньшей мере, РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:11

2023-09-27T11:11

2023-09-27T14:28

в мире

ирак

найнава (мухафаза)

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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Власти Ирака задержали девять человек в связи с пожаром в зале для свадебных торжеств в провинции Найнава на севере страны, который унёс жизни, по меньшей мере, 100 человек, сообщило иракское интернет-издание "Аль-Фурат ньюс" со ссылкой на главу пресс-службы сил безопасности Ирака Саада Моана. "В связи с пожаром на свадьбе в округе Хамдания были задержаны девять человек. Предварительные данные расследования говорят, что пожар случился не из-за умышленных действий, а в результате пренебрежения правилами противопожарной безопасности", - приводит издание слова Моана. По данным МВД Ирака, которые он привёл, в результате пожара погибли 93 человека, ещё 100 пострадали. Однако ранее организация Красного полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма. Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил телеканалу Rudaw, что погибли 113 человек, и эта цифра неокончательная, поскольку в свадебном помещении находились около тысячи гостей, и его крыша обрушилась после начала возгорания.

ирак

найнава (мухафаза)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, найнава (мухафаза)