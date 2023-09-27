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Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 27.09.2023
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09:47 27.09.2023 (обновлено: 10:01 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/gripp-1898877666.html
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 27.09.2023
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
Превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более зарегистрировано в 35 городах России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:47
2023-09-27T10:01
общество
здоровье - общество
россия
владимир чуланов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более зарегистрировано в 35 городах России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что всего в России по данным мониторинга за предыдущую неделю было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев ОРВИ, но доля вирусов гриппа сейчас незначительная. В России продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа, людям, которые еще не успели привиться, следует это сделать в ближайшее время, подчеркнул Чуланов.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
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Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

Инфекционист Чуланов: эпидпороги по ОРВИ и гриппу превышены на 20% в 35 городах

© iStock.com / Tom MertonПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / Tom Merton
Простуженная женщина . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более зарегистрировано в 35 городах России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
«
"Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах", - сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что всего в России по данным мониторинга за предыдущую неделю было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев ОРВИ, но доля вирусов гриппа сейчас незначительная.
В России продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа, людям, которые еще не успели привиться, следует это сделать в ближайшее время, подчеркнул Чуланов.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ЧулановКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
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