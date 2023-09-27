https://ria.ru/20230927/gripp-1898877666.html
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 27.09.2023
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
Превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более зарегистрировано в 35 городах России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:47
2023-09-27T09:47
2023-09-27T10:01
общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более зарегистрировано в 35 городах России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что всего в России по данным мониторинга за предыдущую неделю было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев ОРВИ, но доля вирусов гриппа сейчас незначительная. В России продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа, людям, которые еще не успели привиться, следует это сделать в ближайшее время, подчеркнул Чуланов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
Инфекционист Чуланов: эпидпороги по ОРВИ и гриппу превышены на 20% в 35 городах
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более зарегистрировано в 35 городах России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
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"Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах", - сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что всего в России по данным мониторинга за предыдущую неделю было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев ОРВИ, но доля вирусов гриппа сейчас незначительная.
В России продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа, людям, которые еще не успели привиться, следует это сделать в ближайшее время, подчеркнул Чуланов.