https://ria.ru/20230927/gripp-1898877666.html

Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 27.09.2023

Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

Превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более зарегистрировано в 35 городах России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:47

2023-09-27T09:47

2023-09-27T10:01

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более зарегистрировано в 35 городах России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что всего в России по данным мониторинга за предыдущую неделю было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев ОРВИ, но доля вирусов гриппа сейчас незначительная. В России продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа, людям, которые еще не успели привиться, следует это сделать в ближайшее время, подчеркнул Чуланов.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса