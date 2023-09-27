https://ria.ru/20230927/genotsid-1898995202.html

Калужский суд признал зверства немецко-фашистских захватчиков геноцидом

Калужский суд признал зверства немецко-фашистских захватчиков геноцидом - РИА Новости, 27.09.2023

Калужский суд признал зверства немецко-фашистских захватчиков геноцидом

Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 годах на территории Калужской области. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:36

2023-09-27T16:36

2023-09-27T17:17

общество

калужская область

россия

генеральная прокуратура рф

без срока давности

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 годах на территории Калужской области."Заявление прокурора Калужской области удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками на территории Калужской области в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год в отношении не менее 326 тысяч советских граждан… военными преступлениями и преступлениями против человечества", - объявил судья.В Калужском областном суде в среду состоялось итоговое судебное заседание по иску, направленному прокурором Калужской области Константином Жиляковым по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Видеотрансляция заседания велась в соцсети "ВКонтакте" на странице федерального проекта "Без срока давности"."Мы подробно выслушали мнения экспертов, специалистов, историков, архивистов, исследователей. Мы со ссылкой на конкретные источники… убедительно подтвердили изложенные выводы. А в судебном заседании даже, как принято говорить, много повидавшие специалисты не сдерживали слез", - сказал Жиляков во время прений.По его словам, особые чувства вызывают сохранившиеся до наших дней и исследованные в судебном заседании десятки детских сочинений на тему "Что я пережил во время немецкой оккупации". Дети писали эти сочинения через три месяца после освобождения Калуги. Пятиклассница Надя Василенко рассказала, как нацисты сжигали дома, а людей сажали в подвалы – там, вспоминает девочка, было сыро, холодно, хотелось пить, но немцы не давали даже снега, и дети лизали грязную сырую картошку. Шестиклассница Галя Ченцова рассказала, как была ранена, а ее отца "гитлеровские изверги" расстреляли. Еще одна шестиклассница, Люба Зубкова, описала в сочинении, как нацисты на ее глазах подожгли два дома с семьями, а когда люди выбежали, по ним стали стрелять.Прокурор привел цифры: в результате преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории районов, которые входят в состав нынешней Калужской области, пострадали не менее 326 тысяч мирных жителей и военнопленных, материальный ущерб составил около 13 триллионов рублей в пересчете на современные деньги. По данным Генпрокуратуры, общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области с октября 1941 по сентябрь 1943 года превысило 26 тысяч человек, полностью уничтожено было более 320 населенных пунктов.В СУСК России по Калужской области подчеркнули, что следователи в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установили факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Калужской области. По данным СУСК, нацисты, помимо физического истребления мирного населения и прочих зверств, стремились к искоренению исторической самоидентичности советского народа. На территории калужского края были повреждены или сожжены памятники русской культуры. В частности, мемориальный дом-музей великого изобретателя, основоположника теоретической космонавтики Циолковского гитлеровцы превратили в хлев, а историческое здание Калужского областного драматического театра и вовсе было уничтожено.Процесс в Калужской области – 16-й в современной истории России. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Московской, Смоленской и Волгоградской областей признали геноцидом народов СССР действия нацистских захватчиков в годы войны.

https://ria.ru/20230907/dokumenty-1894649080.html

https://ria.ru/20230515/zakhoroneniya-1871814784.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, калужская область, россия, генеральная прокуратура рф, без срока давности