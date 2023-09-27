https://ria.ru/20230927/fursin-1898981807.html

Биография Алексея Фурсина

Биография Алексея Фурсина - РИА Новости, 27.09.2023

Биография Алексея Фурсина

Российский государственный деятель Алексей Анатольевич Фурсин родился 1 декабря 1974 года. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:47

2023-09-27T15:47

2023-09-27T15:47

справки

россия

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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Российский государственный деятель Алексей Анатольевич Фурсин родился 1 декабря 1974 года.В 1997 году окончил Государственный университет по землеустройству в Москве. С 1999 по 2001 год проходил обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).С 1997 по 1998 год работал на должности ведущего специалиста в отделе федеральных земель управления реформирования земельных отношений государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству.В 1998 году перешел на должность главного специалиста отдела федеральных земель департамента земельной политики министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.С декабря 1998 по август 2000 замещал должность главного специалиста отдела федеральных земель управления государственных и муниципальных земель, являлся советником и заместителем начальника управления государственных земель Государственного комитета Российской Федерации по земельной политике.В 2000 году перешел на должность начальника отдела законопроектных работ управления земельной реформы, далее работал заместителем начальника управления земельной реформы – начальником отдела законопроектных работ и нормативно-методического обеспечения, с 2002 по 2004 год работал заместителем руководителя департамента – начальником отдела законопроектных работ и нормативно-методического обеспечения департамента земельной политики министерства имущественных отношений Российской Федерации.В 2004 году был назначен заместителем начальника управления недвижимого и движимого имущества Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.С 2007 по 2008 год занимал должность заместителя генерального директора по вопросам разграничения государственной собственности на землю и регионального развития в ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)".В 2008 году перешел на должность руководителя Департамента земельных ресурсов и объектов недвижимости Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства ("ФОНД "РЖС"), с февраля 2010 по сентябрь 2012 года работал заместителем генерального директора, до октября 2015 года занимал должность первого заместителя генерального директора.В сентябре 2016 года был назначен первым заместителем руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.В феврале 2017 года возглавил департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.21 сентября 2018 года был назначен руководителем департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 27 сентября 2023 года Алексей Фурсин был назначен министром правительства Москвы, руководителем департамента культуры города Москвы. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2023), Почетной грамотой президента Российской Федерации. Отмечен Благодарностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Благодарностью мэра Москвы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)