https://ria.ru/20230927/erevan-1898888990.html

Площадь Республики в Ереване почти пуста

Площадь Республики в Ереване почти пуста - РИА Новости, 27.09.2023

Площадь Республики в Ереване почти пуста

Площадь Республики в самом центре Еревана почти пуста - по состоянию на утро среды на ней нет ни одного протестующего, присутствие полиции у здания... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:43

2023-09-27T10:43

2023-09-27T10:43

в мире

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Площадь Республики в самом центре Еревана почти пуста - по состоянию на утро среды на ней нет ни одного протестующего, присутствие полиции у здания правительства Армении сильно сокращено, передает корреспондент РИА Новости. В двенадцатом часу дня по местному времени (плюс 1 час от московского) на главной площади армянской столицы абсолютно спокойно. На ней нет участников протестных акций, а число силовиков у здания кабмина сократилось до 10 человек с недавних сотен полицейских и спецназовцев. Полиция по-прежнему экипирована щитами и шлемами, в окрестностях площади стоят автозак и несколько полицейских машин. Протесты в Ереване начались 19 сентября, когда Баку начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Там же периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров и участников протеста.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе