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Площадь Республики в Ереване почти пуста - РИА Новости, 27.09.2023
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10:43 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/erevan-1898888990.html
Площадь Республики в Ереване почти пуста
Площадь Республики в Ереване почти пуста - РИА Новости, 27.09.2023
Площадь Республики в Ереване почти пуста
Площадь Республики в самом центре Еревана почти пуста - по состоянию на утро среды на ней нет ни одного протестующего, присутствие полиции у здания... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:43
2023-09-27T10:43
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Площадь Республики в самом центре Еревана почти пуста - по состоянию на утро среды на ней нет ни одного протестующего, присутствие полиции у здания правительства Армении сильно сокращено, передает корреспондент РИА Новости. В двенадцатом часу дня по местному времени (плюс 1 час от московского) на главной площади армянской столицы абсолютно спокойно. На ней нет участников протестных акций, а число силовиков у здания кабмина сократилось до 10 человек с недавних сотен полицейских и спецназовцев. Полиция по-прежнему экипирована щитами и шлемами, в окрестностях площади стоят автозак и несколько полицейских машин. Протесты в Ереване начались 19 сентября, когда Баку начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Там же периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров и участников протеста.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Площадь Республики в Ереване почти пуста

На площади Республики в Ереване утром в среду нет ни одного протестующего

CC0 / Makalu / Площадь Республики в Ереване
Площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC0 / Makalu /
Площадь Республики в Ереване . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Площадь Республики в самом центре Еревана почти пуста - по состоянию на утро среды на ней нет ни одного протестующего, присутствие полиции у здания правительства Армении сильно сокращено, передает корреспондент РИА Новости.
В двенадцатом часу дня по местному времени (плюс 1 час от московского) на главной площади армянской столицы абсолютно спокойно. На ней нет участников протестных акций, а число силовиков у здания кабмина сократилось до 10 человек с недавних сотен полицейских и спецназовцев. Полиция по-прежнему экипирована щитами и шлемами, в окрестностях площади стоят автозак и несколько полицейских машин.
Протесты в Ереване начались 19 сентября, когда Баку начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Там же периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров и участников протеста.
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