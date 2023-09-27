https://ria.ru/20230927/dagestan-1899073280.html
После перестрелки в Дагестане госпитализировали трех человек
После перестрелки в Дагестане госпитализировали трех человек - РИА Новости, 27.09.2023
После перестрелки в Дагестане госпитализировали трех человек
Три человека госпитализированы в дагестанском селе Леваши в результате перестрелки, у них огнестрельные ранения и переломы, сообщается в информационном... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T23:36
2023-09-27T23:36
2023-09-27T23:44
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Три человека госпитализированы в дагестанском селе Леваши в результате перестрелки, у них огнестрельные ранения и переломы, сообщается в информационном донесении администрации Левашинского района, которое есть в распоряжении РИА Новости.В среду в селе Леваши произошла перестрелка. По данным регионального МВД, два человека погибли, несколько получили ранения. Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента.В донесении сообщается, что в районную больницу попали три жителя Леваши 1997, 1992 и 1961 годов рождения. У них огнестрельные ранения.Еще два человека были доставлены в больницу мертвыми, одному из них 42 года, второму – 29 лет. Оба – также жители Леваши.
https://ria.ru/20230927/perestrelka-1899066501.html
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
После перестрелки в Дагестане госпитализировали трех человек
После перестрелки в Дагестане госпитализировали трех человек
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Три человека госпитализированы в дагестанском селе Леваши в результате перестрелки, у них огнестрельные ранения и переломы, сообщается в информационном донесении администрации Левашинского района, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В среду в селе Леваши произошла перестрелка. По данным регионального МВД, два человека погибли, несколько получили ранения. Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента.
В донесении сообщается, что в районную больницу попали три жителя Леваши 1997, 1992 и 1961 годов рождения. У них огнестрельные ранения.
Еще два человека были доставлены в больницу мертвыми, одному из них 42 года, второму – 29 лет. Оба – также жители Леваши.
МВД сообщило подробности о перестрелке в Дагестане