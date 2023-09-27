https://ria.ru/20230927/dagestan-1899058307.html
В Дагестане два человека погибли в перестрелке
В Дагестане два человека погибли в перестрелке - РИА Новости, 27.09.2023
В Дагестане два человека погибли в перестрелке
Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, еще несколько человек ранены, сообщили в среду в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:03
2023-09-27T21:03
2023-09-27T21:14
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, еще несколько человек ранены, сообщили в среду в пресс-службе МВД республики."Сегодня, примерно в 17.30 (мск) в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции", – говорится в сообщении.По данным ведомства, участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. В розыск объявлен 26-летний житель села Леваши Гусенгаджиев Багаудин Магомедович.
https://ria.ru/20230925/tserkov-1898605519.html
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане два человека погибли в перестрелке
МВД: в перестрелке в Дагестане погибли два человека, включая полицейского