https://ria.ru/20230927/dagestan-1899058307.html

В Дагестане два человека погибли в перестрелке

В Дагестане два человека погибли в перестрелке - РИА Новости, 27.09.2023

В Дагестане два человека погибли в перестрелке

Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, еще несколько человек ранены, сообщили в среду в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T21:03

2023-09-27T21:03

2023-09-27T21:14

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, еще несколько человек ранены, сообщили в среду в пресс-службе МВД республики."Сегодня, примерно в 17.30 (мск) в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции", – говорится в сообщении.По данным ведомства, участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. В розыск объявлен 26-летний житель села Леваши Гусенгаджиев Багаудин Магомедович.

https://ria.ru/20230925/tserkov-1898605519.html

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2023

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происшествия, республика дагестан