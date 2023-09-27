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Патрушев заявил, что Россия поможет Египту в полноценной интеграции в БРИКС
Патрушев заявил, что Россия поможет Египту в полноценной интеграции в БРИКС - РИА Новости, 27.09.2023
Патрушев заявил, что Россия поможет Египту в полноценной интеграции в БРИКС
Москва окажет Каиру необходимое содействие в полноценной интеграции Египта в структуру БРИКС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:08
2023-09-27T15:08
2023-09-27T15:08
россия
египет
каир (город)
николай патрушев
брикс
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва окажет Каиру необходимое содействие в полноценной интеграции Египта в структуру БРИКС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Каире на встрече с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси. "Подтверждаем готовность оказать Египту необходимое содействие по полноценной интеграции в БРИКС. Исходим из того, что египетская сторона будет на должном уровне представлена на всех мероприятиях в России, включая встречу высоких представителей государств объединения, курирующих вопросы безопасности", - сказал Патрушев, слова которого приводит "Российская газета". Россия "также возлагает большие надежды на БРИКС, который трансформируется в глобальную структуру", добавил секретарь Совбеза РФ. Результаты августовского саммита БРИКС в Йоханнесбурге "имеют историческое значение, как для дальнейшего развития самого объединения, так и для формирования мироустройства при лидирующей роли мирового большинства", подчеркнул Патрушев. "Убеждены, что в наших общих интересах развивать формат Россия - Африка в качестве одной из основ нового многополярного мира, справедливой системы международных отношений", - отметил он. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в конце августа в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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россия, египет, каир (город), николай патрушев, брикс
Россия, Египет, Каир (город), Николай Патрушев, БРИКС
Патрушев заявил, что Россия поможет Египту в полноценной интеграции в БРИКС
Патрушев: Россия окажет Египту содействие в полноценной интеграции в БРИКС