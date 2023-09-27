https://ria.ru/20230927/bespilotniki-1899061449.html
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА - РИА Новости, 27.09.2023
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА
Новое актуальное направление по разработке беспилотных воздушных судов появится в новом сезоне олимпиады "Я – профессионал", сообщил первый заместитель... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:27
2023-09-27T21:27
2023-09-27T21:27
технологии
россия
сергей кириенко
безопасность
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новое актуальное направление по разработке беспилотных воздушных судов появится в новом сезоне олимпиады "Я – профессионал", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Очень здорово, что у нас содержание и направления, в которых можно себя показать, меняются, потому что они следят за текущими потребностями и приоритетами. Не случайно, что у нас появились такие направления, как вооружение и военная техника, искусственный интеллект, авиастроение, ядерная физика и технологии. А с седьмого сезона у нас добавляются такие понятные и актуальные сегодня направления, как разработка беспилотных воздушных судов, оптические технологии и многое другое", - сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной олимпиаде. Он отметил, что сегодня у России масштабные планы не просто импортозамещения, задачи гораздо серьезнее. "Нам не просто кого-то заместить надо, нам надо двигаться вперед, нам надо создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом нашей страны перед правительством и перед руководителями ключевых отраслей и ключевых российских компаний", - подчеркнул он. Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Это масштабное образовательное состязание для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями и пройти стажировку в крупной профильной компании.
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технологии, россия, сергей кириенко, безопасность
Технологии, Россия, Сергей Кириенко, Безопасность
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА
Кириенко: в олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новое актуальное направление по разработке беспилотных воздушных судов появится в новом сезоне олимпиады "Я – профессионал", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Очень здорово, что у нас содержание и направления, в которых можно себя показать, меняются, потому что они следят за текущими потребностями и приоритетами. Не случайно, что у нас появились такие направления, как вооружение и военная техника, искусственный интеллект, авиастроение, ядерная физика и технологии. А с седьмого сезона у нас добавляются такие понятные и актуальные сегодня направления, как разработка беспилотных воздушных судов, оптические технологии и многое другое", - сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной олимпиаде.
Он отметил, что сегодня у России масштабные планы не просто импортозамещения, задачи гораздо серьезнее.
"Нам не просто кого-то заместить надо, нам надо двигаться вперед, нам надо создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом нашей страны перед правительством и перед руководителями ключевых отраслей и ключевых российских компаний", - подчеркнул он.
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Это масштабное образовательное состязание для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских.
Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями и пройти стажировку в крупной профильной компании.
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