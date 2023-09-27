Рейтинг@Mail.ru
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/bespilotniki-1899061449.html
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА - РИА Новости, 27.09.2023
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА
Новое актуальное направление по разработке беспилотных воздушных судов появится в новом сезоне олимпиады "Я – профессионал", сообщил первый заместитель... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:27
2023-09-27T21:27
технологии
россия
сергей кириенко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152229/24/1522292471_0:89:1683:1035_1920x0_80_0_0_f19701e7f2c478132bebae24ceaa1a15.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новое актуальное направление по разработке беспилотных воздушных судов появится в новом сезоне олимпиады "Я – профессионал", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Очень здорово, что у нас содержание и направления, в которых можно себя показать, меняются, потому что они следят за текущими потребностями и приоритетами. Не случайно, что у нас появились такие направления, как вооружение и военная техника, искусственный интеллект, авиастроение, ядерная физика и технологии. А с седьмого сезона у нас добавляются такие понятные и актуальные сегодня направления, как разработка беспилотных воздушных судов, оптические технологии и многое другое", - сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной олимпиаде. Он отметил, что сегодня у России масштабные планы не просто импортозамещения, задачи гораздо серьезнее. "Нам не просто кого-то заместить надо, нам надо двигаться вперед, нам надо создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом нашей страны перед правительством и перед руководителями ключевых отраслей и ключевых российских компаний", - подчеркнул он. Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Это масштабное образовательное состязание для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями и пройти стажировку в крупной профильной компании.
https://ria.ru/20230923/borba-1898267891.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152229/24/1522292471_93:0:1589:1122_1920x0_80_0_0_f1978f6112cd953fb96cc78494a72b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сергей кириенко, безопасность
Технологии, Россия, Сергей Кириенко, Безопасность
В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА

Кириенко: в олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА

© Пресс-служба олимпиады "Я – профессионал"Пленарное заседание выездного совещания вузов-организаторов олимпиады студентов "Я — профессионал"
Пленарное заседание выездного совещания вузов-организаторов олимпиады студентов Я — профессионал
© Пресс-служба олимпиады "Я – профессионал"
Пленарное заседание выездного совещания вузов-организаторов олимпиады студентов "Я — профессионал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новое актуальное направление по разработке беспилотных воздушных судов появится в новом сезоне олимпиады "Я – профессионал", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Очень здорово, что у нас содержание и направления, в которых можно себя показать, меняются, потому что они следят за текущими потребностями и приоритетами. Не случайно, что у нас появились такие направления, как вооружение и военная техника, искусственный интеллект, авиастроение, ядерная физика и технологии. А с седьмого сезона у нас добавляются такие понятные и актуальные сегодня направления, как разработка беспилотных воздушных судов, оптические технологии и многое другое", - сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной олимпиаде.
Он отметил, что сегодня у России масштабные планы не просто импортозамещения, задачи гораздо серьезнее.
"Нам не просто кого-то заместить надо, нам надо двигаться вперед, нам надо создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом нашей страны перед правительством и перед руководителями ключевых отраслей и ключевых российских компаний", - подчеркнул он.
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Это масштабное образовательное состязание для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских.
Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями и пройти стажировку в крупной профильной компании.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе
23 сентября, 23:32
 
ТехнологииРоссияСергей КириенкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала