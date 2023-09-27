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В Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Варданяна - РИА Новости, 28.09.2023
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13:42 27.09.2023 (обновлено: 02:28 28.09.2023)
https://ria.ru/20230927/arest-1898940124.html
В Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Варданяна
В Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Варданяна - РИА Новости, 28.09.2023
В Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Варданяна
Госпогранслужба Азербайджана задержала бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна при попытке выехать в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-27T13:42
2023-09-28T02:28
в мире
азербайджан
нагорный карабах
тина канделаки
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ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана задержала бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна при попытке выехать в направлении Армении, об этом сообщила пресс-служба ведомства."Двадцать седьмого сентября на Лачинском КПП &lt;...&gt; задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах. — Прим. ред.) Рубен Варданян. &lt;...&gt; В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку", — заявили в службе.Об этом в соцсетях также написала российская телеведущая Тина Канделаки, которая назвала Варданяна своим другом. В публикации она привела заявление его супруги Вероники Зонабенд."Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян", — говорится в обращении Зонабенд.Уроженец Еревана Рубен Варданян известен как основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" и Московской школы управления "Сколково". СМИ оценивали его состояние в миллиард долларов. В 2022 году Варданян отказался от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах, где с октября 2022 года по февраль 2023-го занимал должность главы правительства — госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898952144.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, тина канделаки
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Тина Канделаки
В Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Варданяна

Бизнесмен Рубен Варданян задержан азербайджанскими силовиками

© Фото : Государственная пограничная служба АзербайджанаЗадержание Рубена Варданяна
Задержание Рубена Варданяна - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Государственная пограничная служба Азербайджана
Задержание Рубена Варданяна
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана задержала бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна при попытке выехать в направлении Армении, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Двадцать седьмого сентября на Лачинском КПП <...> задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах. — Прим. ред.) Рубен Варданян. <...> В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку", — заявили в службе.
Об этом в соцсетях также написала российская телеведущая Тина Канделаки, которая назвала Варданяна своим другом. В публикации она привела заявление его супруги Вероники Зонабенд.
"Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян", — говорится в обращении Зонабенд.
Уроженец Еревана Рубен Варданян известен как основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" и Московской школы управления "Сколково". СМИ оценивали его состояние в миллиард долларов.
В 2022 году Варданян отказался от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах, где с октября 2022 года по февраль 2023-го занимал должность главы правительства — госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Ереване сообщили, что права Варданяна будет защищать МИД Армении
Вчера, 14:29
 
В миреАзербайджанНагорный КарабахТина Канделаки
 
 
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