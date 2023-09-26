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Карчаа заявил об изменении ВСУ тактики в отношении Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/zaes-1898671670.html
Карчаа заявил об изменении ВСУ тактики в отношении Запорожской АЭС
Карчаа заявил об изменении ВСУ тактики в отношении Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.09.2023
Карчаа заявил об изменении ВСУ тактики в отношении Запорожской АЭС
ВСУ поменяли тактику по Запорожской атомной станции: вместо того ударов по самой АЭС они совершают атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре, чтобы... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:32
2023-09-26T11:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
росэнергоатом
запорожская аэс
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ВСУ поменяли тактику по Запорожской атомной станции: вместо того ударов по самой АЭС они совершают атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре, чтобы психологически воздействовать на атомщиков, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". "Да, они сейчас перестали бить крупнокалиберной артиллерией по Запорожской атомной станции, но бьют они по объектам гражданской инфраструктуры, бьют этими своими беспилотными летательными аппаратами. Эти удары не решают ни одной военной и военно-тактической задачи, а, значит, рассчитаны на углубление стресса у людей, на порождение напряжения в обществе, на в конечном итоге создание каких-то панических настроений", - сказал он. Карчаа назвал эту политику Киева "терроризмом в чистом виде". "Совершенно очевидно, что в городе живут атомщики, в городе живут семьи их, и это не может не действовать на людей. Таким образом они (ВСУ), даже не нанося ударов по Запорожской атомной станции, подрывают ядерную безопасность, потому что выводят из состояния психологического равновесия людей и персонал станции", - подчеркнул советник гендиректора "Росэнергоатома". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия, вооруженные силы украины, росэнергоатом, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
Карчаа заявил об изменении ВСУ тактики в отношении Запорожской АЭС

Карчаа: ВСУ поменяли тактику по Запорожской АЭС, сделав ставку на запугивание

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ВСУ поменяли тактику по Запорожской атомной станции: вместо того ударов по самой АЭС они совершают атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре, чтобы психологически воздействовать на атомщиков, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Да, они сейчас перестали бить крупнокалиберной артиллерией по Запорожской атомной станции, но бьют они по объектам гражданской инфраструктуры, бьют этими своими беспилотными летательными аппаратами. Эти удары не решают ни одной военной и военно-тактической задачи, а, значит, рассчитаны на углубление стресса у людей, на порождение напряжения в обществе, на в конечном итоге создание каких-то панических настроений", - сказал он.
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Карчаа назвал эту политику Киева "терроризмом в чистом виде".
«
"Совершенно очевидно, что в городе живут атомщики, в городе живут семьи их, и это не может не действовать на людей. Таким образом они (ВСУ), даже не нанося ударов по Запорожской атомной станции, подрывают ядерную безопасность, потому что выводят из состояния психологического равновесия людей и персонал станции", - подчеркнул советник гендиректора "Росэнергоатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныРосэнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
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