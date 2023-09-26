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При взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2023
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22:20 26.09.2023 (обновлено: 23:07 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/vzryv-1898837556.html
При взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек, сообщили СМИ
При взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2023
При взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек, сообщили СМИ
В Нагорном Карабахе 68 человек погибли при взрыве на бензохранилище, передает общественное телевидение Армении (ОТА). РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T22:20
2023-09-26T23:07
в мире
нагорный карабах
степанакерт
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 26 сен — РИА Новости. В Нагорном Карабахе 68 человек погибли при взрыве на бензохранилище, передает общественное телевидение Армении (ОТА). "Согласно информации защитника прав человека, по состоянию на 22:00 (21:00 мск) 26 сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель в результате взрыва 68 человек. Личности 21 погибшего установлены", — говорится в сообщении.По данным СМИ, ранения получили 290 человек, 168 из них доставили в армянские медучреждения, 96 — вертолетами российских миротворцев и Армении.Уточняется, что судьба 105 человек остается неизвестной.В понедельник вечером госагентство "Арменпресс" сообщило о мощном взрыве на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран. По информации издания, большинство пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Как заявили в Минобороны России, военные врачи медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся после взрыва топлива. По словам начальника медотряда РМК Павла Суслова, рано утром во вторник к ним поступили 23 человека с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898810435.html
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в мире, нагорный карабах, степанакерт, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Нагорный Карабах, Степанакерт, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
При взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек, сообщили СМИ

ОТА: при взрыве на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 68 человек

© Фото : ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունНа месте пожара на бензоколонке в Степанакерте
На месте пожара на бензоколонке в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն
На месте пожара на бензоколонке в Степанакерте
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ЕРЕВАН, 26 сен — РИА Новости. В Нагорном Карабахе 68 человек погибли при взрыве на бензохранилище, передает общественное телевидение Армении (ОТА).
"Согласно информации защитника прав человека, по состоянию на 22:00 (21:00 мск) 26 сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель в результате взрыва 68 человек. Личности 21 погибшего установлены", — говорится в сообщении.
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По данным СМИ, ранения получили 290 человек, 168 из них доставили в армянские медучреждения, 96 — вертолетами российских миротворцев и Армении.
Уточняется, что судьба 105 человек остается неизвестной.
В понедельник вечером госагентство "Арменпресс" сообщило о мощном взрыве на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран. По информации издания, большинство пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Как заявили в Минобороны России, военные врачи медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся после взрыва топлива. По словам начальника медотряда РМК Павла Суслова, рано утром во вторник к ним поступили 23 человека с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.
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В миреНагорный КарабахСтепанакертАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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