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При взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек, сообщили СМИ

При взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2023

При взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек, сообщили СМИ

В Нагорном Карабахе 68 человек погибли при взрыве на бензохранилище, передает общественное телевидение Армении (ОТА). РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T22:20

2023-09-26T22:20

2023-09-26T23:07

в мире

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степанакерт

армения

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ЕРЕВАН, 26 сен — РИА Новости. В Нагорном Карабахе 68 человек погибли при взрыве на бензохранилище, передает общественное телевидение Армении (ОТА). "Согласно информации защитника прав человека, по состоянию на 22:00 (21:00 мск) 26 сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель в результате взрыва 68 человек. Личности 21 погибшего установлены", — говорится в сообщении.По данным СМИ, ранения получили 290 человек, 168 из них доставили в армянские медучреждения, 96 — вертолетами российских миротворцев и Армении.Уточняется, что судьба 105 человек остается неизвестной.В понедельник вечером госагентство "Арменпресс" сообщило о мощном взрыве на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран. По информации издания, большинство пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Как заявили в Минобороны России, военные врачи медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся после взрыва топлива. По словам начальника медотряда РМК Павла Суслова, рано утром во вторник к ним поступили 23 человека с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898810435.html

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898820738.html

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в мире, нагорный карабах, степанакерт, армения, ситуация в нагорном карабахе