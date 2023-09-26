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СМИ заявили о гибели семи пострадавших при взрыве на АЗС в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
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08:38 26.09.2023 (обновлено: 09:02 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/vzryv-1898627450.html
СМИ заявили о гибели семи пострадавших при взрыве на АЗС в Карабахе
СМИ заявили о гибели семи пострадавших при взрыве на АЗС в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ заявили о гибели семи пострадавших при взрыве на АЗС в Карабахе
Семь пострадавших в результате взрыва в понедельник цистерны с бензином в Карабахе скончались в больнице, передает армянское госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:38
2023-09-26T09:02
в мире
степанакерт
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Семь пострадавших в результате взрыва в понедельник цистерны с бензином в Карабахе скончались в больнице, передает армянское госагентство "Арменпресс".В понедельник вечером агентство сообщало, что сильный взрыв произошел на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран, пострадали свыше 200 человек, "состояние здоровья большинства - тяжелое или крайне тяжелое"."К сожалению, жизни семи пострадавших спасти не удалось, и они скончались в больнице. Десятки людей, пострадавших в результате взрыва, до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии", - сообщило агентство.В сообщении также говорится, что 13 неопознанных тел были перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы."Многие люди считаются пропавшими без вести, поскольку они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке", - сообщило агентство.Отмечается, что пострадавшие были доставлены в несколько медицинских центров, в том числе в медпункт российских миротворцев.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объёме.
https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html
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РИА Новости
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5
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в мире, степанакерт, нагорный карабах
В мире, Степанакерт, Нагорный Карабах
СМИ заявили о гибели семи пострадавших при взрыве на АЗС в Карабахе

"Арменпресс": семь пострадавших при взрыва на АЗС в Карабахе умерли в больнице

© Фото : ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունНа месте пожара на бензоколонке в Степанакерте
На месте пожара на бензоколонке в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Семь пострадавших в результате взрыва в понедельник цистерны с бензином в Карабахе скончались в больнице, передает армянское госагентство "Арменпресс".
В понедельник вечером агентство сообщало, что сильный взрыв произошел на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран, пострадали свыше 200 человек, "состояние здоровья большинства - тяжелое или крайне тяжелое".
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"К сожалению, жизни семи пострадавших спасти не удалось, и они скончались в больнице. Десятки людей, пострадавших в результате взрыва, до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии", - сообщило агентство.
В сообщении также говорится, что 13 неопознанных тел были перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы.
"Многие люди считаются пропавшими без вести, поскольку они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке", - сообщило агентство.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в несколько медицинских центров, в том числе в медпункт российских миротворцев.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объёме.
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