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В Кривом Роге сообщили о взрыве на одном из предприятий - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/vzryv-1898625212.html
В Кривом Роге сообщили о взрыве на одном из предприятий
В Кривом Роге сообщили о взрыве на одном из предприятий - РИА Новости, 26.09.2023
В Кривом Роге сообщили о взрыве на одном из предприятий
Взрыв произошел на одном из предприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщил глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситнеченко. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:54
2023-09-26T07:54
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
александр вилкул
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв произошел на одном из предприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщил глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситнеченко. Ранее во вторник мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Рано утром на территории Криворожского района, а именно в городе Кривой Рог, в результате вражеской атаки прогремел взрыв на одном из предприятий города. Сейчас все подробности уточняются", - написал Ситнеченко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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кривой рог
днепропетровская область
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кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Вооруженные силы РФ, В мире
В Кривом Роге сообщили о взрыве на одном из предприятий

В Кривом Роге Днепропетровской области сообщили о взрыве на одном из предприятий

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв произошел на одном из предприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщил глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситнеченко.
Ранее во вторник мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
"Рано утром на территории Криворожского района, а именно в городе Кривой Рог, в результате вражеской атаки прогремел взрыв на одном из предприятий города. Сейчас все подробности уточняются", - написал Ситнеченко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Повреждения припортовой инфраструктуры в Одесской области. 26 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Одесской области портовая инфраструктура получила повреждения при ударе
07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогДнепропетровская областьУкраинаАлександр ВилкулВооруженные силы РФВ мире
 
 
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