https://ria.ru/20230926/vzryv-1898625212.html

В Кривом Роге сообщили о взрыве на одном из предприятий

В Кривом Роге сообщили о взрыве на одном из предприятий - РИА Новости, 26.09.2023

В Кривом Роге сообщили о взрыве на одном из предприятий

Взрыв произошел на одном из предприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщил глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситнеченко. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:54

2023-09-26T07:54

2023-09-26T07:54

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

украина

александр вилкул

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв произошел на одном из предприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщил глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситнеченко. Ранее во вторник мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Рано утром на территории Криворожского района, а именно в городе Кривой Рог, в результате вражеской атаки прогремел взрыв на одном из предприятий города. Сейчас все подробности уточняются", - написал Ситнеченко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/odessa-1898623200.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф, в мире