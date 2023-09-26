https://ria.ru/20230926/vzryv-1898620998.html

Мэр Кривого Рога сообщил о взрыве

Мэр Кривого Рога сообщил о взрыве - РИА Новости, 26.09.2023

Мэр Кривого Рога сообщил о взрыве

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:50

2023-09-26T06:50

2023-09-26T06:50

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

украина

александр вилкул

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе. "Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - цитирует Вилкула "24-й канал". Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф, в мире