https://ria.ru/20230926/vzryv-1898620998.html
Мэр Кривого Рога сообщил о взрыве
Мэр Кривого Рога сообщил о взрыве - РИА Новости, 26.09.2023
Мэр Кривого Рога сообщил о взрыве
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T06:50
2023-09-26T06:50
2023-09-26T06:50
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
александр вилкул
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе. "Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - цитирует Вилкула "24-й канал". Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html
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кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Вооруженные силы РФ, В мире
Мэр Кривого Рога сообщил о взрыве
Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе