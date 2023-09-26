https://ria.ru/20230926/vzryv-1898607713.html

СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек

СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек - РИА Новости, 26.09.2023

СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек

Свыше 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе в понедельник, передает армянское госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T00:00

2023-09-26T00:00

2023-09-26T00:18

в мире

армения

нагорный карабах

степанакерт

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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Свыше 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе в понедельник, передает армянское госагентство "Арменпресс".По его информации, "в результате взрыва на складе топлива пострадали свыше 200 человек". О погибших, о которых ранее сообщало агентство, ничего не говорится."Состояние здоровья большинства — тяжелое или крайне тяжелое", - добавляет агентство.В минздраве Армении заявили, что армянские специалисты в области ожоговой медицины и реаниматологи контактируют с коллегами из Степанакерта, оказывают им консультативную помочь. Решается вопрос по организации перевозки пострадавших в Армению вертолетом.

https://ria.ru/20230925/makhachkala-1898576289.html

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армения

нагорный карабах

степанакерт

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в мире, армения, нагорный карабах, степанакерт