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СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек
Свыше 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе в понедельник, передает армянское госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:00
2023-09-26T00:00
2023-09-26T00:18
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Свыше 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе в понедельник, передает армянское госагентство "Арменпресс".По его информации, "в результате взрыва на складе топлива пострадали свыше 200 человек". О погибших, о которых ранее сообщало агентство, ничего не говорится."Состояние здоровья большинства — тяжелое или крайне тяжелое", - добавляет агентство.В минздраве Армении заявили, что армянские специалисты в области ожоговой медицины и реаниматологи контактируют с коллегами из Степанакерта, оказывают им консультативную помочь. Решается вопрос по организации перевозки пострадавших в Армению вертолетом.
https://ria.ru/20230925/makhachkala-1898576289.html
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в мире, армения, нагорный карабах, степанакерт
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Степанакерт
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек
Арменпресс: в Карабахе более 200 человек пострадали от взрыва на бензохранилище