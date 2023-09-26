Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 26.09.2023 (обновлено: 00:18 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/vzryv-1898607713.html
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек
Свыше 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе в понедельник, передает армянское госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:00
2023-09-26T00:18
в мире
армения
нагорный карабах
степанакерт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580526707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b35c2b76a92ee147fa75f5275c4c7034.jpg
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Свыше 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе в понедельник, передает армянское госагентство "Арменпресс".По его информации, "в результате взрыва на складе топлива пострадали свыше 200 человек". О погибших, о которых ранее сообщало агентство, ничего не говорится.&quot;Состояние здоровья большинства — тяжелое или крайне тяжелое&quot;, - добавляет агентство.В минздраве Армении заявили, что армянские специалисты в области ожоговой медицины и реаниматологи контактируют с коллегами из Степанакерта, оказывают им консультативную помочь. Решается вопрос по организации перевозки пострадавших в Армению вертолетом.
https://ria.ru/20230925/makhachkala-1898576289.html
https://ria.ru/20230925/vzryv-1898527665.html
армения
нагорный карабах
степанакерт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580526707_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec89537cade70f4aed9c31458bb85b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, нагорный карабах, степанакерт
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Степанакерт
СМИ: при взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек

Арменпресс: в Карабахе более 200 человек пострадали от взрыва на бензохранилище

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пожарные . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Свыше 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе в понедельник, передает армянское госагентство "Арменпресс".
По его информации, "в результате взрыва на складе топлива пострадали свыше 200 человек". О погибших, о которых ранее сообщало агентство, ничего не говорится.
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36
Вчера, 18:58
«

"Состояние здоровья большинства — тяжелое или крайне тяжелое", - добавляет агентство.

В минздраве Армении заявили, что армянские специалисты в области ожоговой медицины и реаниматологи контактируют с коллегами из Степанакерта, оказывают им консультативную помочь. Решается вопрос по организации перевозки пострадавших в Армению вертолетом.
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек
Вчера, 16:04
 
В миреАрменияНагорный КарабахСтепанакерт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала