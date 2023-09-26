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ЦИК не получал обращений от КПРФ о непризнании выборов в ряде регионов - РИА Новости, 26.09.2023
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12:47 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/vybory-1898695628.html
ЦИК не получал обращений от КПРФ о непризнании выборов в ряде регионов
ЦИК не получал обращений от КПРФ о непризнании выборов в ряде регионов - РИА Новости, 26.09.2023
ЦИК не получал обращений от КПРФ о непризнании выборов в ряде регионов
Центральная избирательная комиссия России не получала информации и официальных обращений от КПРФ о возможных нарушениях в ходе выборов 2023 года и непризнании... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:47
2023-09-26T12:47
политика
россия
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кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не получала информации и официальных обращений от КПРФ о возможных нарушениях в ходе выборов 2023 года и непризнании партией результатов голосования в некоторых регионах РФ, сообщил РИА Новости член ЦИК России Андрей Шутов. Ранее на пленарном заседании в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия не признала выборы в некоторых регионах России, в том числе в Ростове и на Алтае. "Нет, такой информации нет ... Сказать можно все что угодно и о чем угодно. Как только поступит к нам информация, обращение официальное, тогда мы начнем работать и обязательно рассмотрим внимательнейшим образом, как всегда и делаем", - сказал РИА Новости Шутов. Член ЦИК добавил, что все жалобы и обращения в Центризбиркоме рассматриваются в установленном порядке, предусмотренном регламентом. "И мы очень внимательно относимся к обращениям граждан", - сказал он.
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политика, россия, геннадий зюганов, кпрф, госдума рф, цик рф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ, ЦИК РФ
ЦИК не получал обращений от КПРФ о непризнании выборов в ряде регионов

Шутов: ЦИК не получал обращений КПРФ о непризнании итогов выборов в регионах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК России
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не получала информации и официальных обращений от КПРФ о возможных нарушениях в ходе выборов 2023 года и непризнании партией результатов голосования в некоторых регионах РФ, сообщил РИА Новости член ЦИК России Андрей Шутов.
Ранее на пленарном заседании в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия не признала выборы в некоторых регионах России, в том числе в Ростове и на Алтае.
«
"Нет, такой информации нет ... Сказать можно все что угодно и о чем угодно. Как только поступит к нам информация, обращение официальное, тогда мы начнем работать и обязательно рассмотрим внимательнейшим образом, как всегда и делаем", - сказал РИА Новости Шутов.
Член ЦИК добавил, что все жалобы и обращения в Центризбиркоме рассматриваются в установленном порядке, предусмотренном регламентом.
"И мы очень внимательно относимся к обращениям граждан", - сказал он.
Мужчины голосуют на выборах депутатов Государственной думы России на избирательном участке № 521 в поселке Донское Калининградской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановКПРФГосдума РФЦИК РФ
 
 
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