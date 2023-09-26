https://ria.ru/20230926/vybory-1898695628.html

ЦИК не получал обращений от КПРФ о непризнании выборов в ряде регионов

ЦИК не получал обращений от КПРФ о непризнании выборов в ряде регионов - РИА Новости, 26.09.2023

ЦИК не получал обращений от КПРФ о непризнании выборов в ряде регионов

Центральная избирательная комиссия России не получала информации и официальных обращений от КПРФ о возможных нарушениях в ходе выборов 2023 года и непризнании... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:47

2023-09-26T12:47

2023-09-26T12:47

политика

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не получала информации и официальных обращений от КПРФ о возможных нарушениях в ходе выборов 2023 года и непризнании партией результатов голосования в некоторых регионах РФ, сообщил РИА Новости член ЦИК России Андрей Шутов. Ранее на пленарном заседании в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия не признала выборы в некоторых регионах России, в том числе в Ростове и на Алтае. "Нет, такой информации нет ... Сказать можно все что угодно и о чем угодно. Как только поступит к нам информация, обращение официальное, тогда мы начнем работать и обязательно рассмотрим внимательнейшим образом, как всегда и делаем", - сказал РИА Новости Шутов. Член ЦИК добавил, что все жалобы и обращения в Центризбиркоме рассматриваются в установленном порядке, предусмотренном регламентом. "И мы очень внимательно относимся к обращениям граждан", - сказал он.

https://ria.ru/20230911/yavka-1895532338.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, геннадий зюганов, кпрф, госдума рф, цик рф