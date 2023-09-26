https://ria.ru/20230926/vvo-1898713953.html

Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу

Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023

Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу

Войска Восточного военного округа (ВВО) наращивают мероприятия боевой подготовки для защиты национальных интересов России на фоне взятого Вашингтоном курса на... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:37

2023-09-26T13:37

2023-09-26T13:39

сергей шойгу

вооруженные силы рф

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898711398_1094:0:2459:768_1920x0_80_0_0_bda8629822bad0e0a1b9d989889dce62.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Войска Восточного военного округа (ВВО) наращивают мероприятия боевой подготовки для защиты национальных интересов России на фоне взятого Вашингтоном курса на развитие военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Соединенные Штаты Америки с союзниками предпринимают все новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене. Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и Quad. Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.Кроме того, Восточный военный округ до конца года получит 1,2 тысячи единиц современного вооружения, заявил глава российского военного ведомства.Министр рассказал, что в Восточном военном округе продолжаются совершенствование боевого состава войск, оснащение соединений и воинских частей современным вооружением и техникой, а также строительство объектов военной инфраструктуры."До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий, которые синхронизированы с поставкой одной тысячи двухсот единиц современного вооружения", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20230815/ssha-1890236593.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Шойгу на коллегии Минобороны Выступление Шойгу на коллегии Минобороны 2023-09-26T13:37 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша