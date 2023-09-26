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Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу
Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023
Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу
Войска Восточного военного округа (ВВО) наращивают мероприятия боевой подготовки для защиты национальных интересов России на фоне взятого Вашингтоном курса на... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:37
2023-09-26T13:37
2023-09-26T13:39
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Войска Восточного военного округа (ВВО) наращивают мероприятия боевой подготовки для защиты национальных интересов России на фоне взятого Вашингтоном курса на развитие военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Соединенные Штаты Америки с союзниками предпринимают все новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене. Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и Quad. Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.Кроме того, Восточный военный округ до конца года получит 1,2 тысячи единиц современного вооружения, заявил глава российского военного ведомства.Министр рассказал, что в Восточном военном округе продолжаются совершенствование боевого состава войск, оснащение соединений и воинских частей современным вооружением и техникой, а также строительство объектов военной инфраструктуры."До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий, которые синхронизированы с поставкой одной тысячи двухсот единиц современного вооружения", - отметил Шойгу.
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Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
2023-09-26T13:37
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сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу
Шойгу: войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки из-за усилий США в АТР
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Войска Восточного военного округа (ВВО) наращивают мероприятия боевой подготовки для защиты национальных интересов России на фоне взятого Вашингтоном курса на развитие военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Соединенные Штаты Америки с союзниками предпринимают все новые шаги по сдерживанию России и Китая
на международной арене. Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и Quad. Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
Кроме того, Восточный военный округ до конца года получит 1,2 тысячи единиц современного вооружения, заявил глава российского военного ведомства.
Министр рассказал, что в Восточном военном округе продолжаются совершенствование боевого состава войск, оснащение соединений и воинских частей современным вооружением и техникой, а также строительство объектов военной инфраструктуры.
"До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий, которые синхронизированы с поставкой одной тысячи двухсот единиц современного вооружения", - отметил Шойгу.
Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР