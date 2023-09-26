https://ria.ru/20230926/vsu-1898626992.html

ВСУ перебросили модернизированные "Грады" под Донецк, заявили в ЛНР

ВСУ перебросили модернизированные "Грады" под Донецк, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2023

ВСУ перебросили модернизированные "Грады" под Донецк, заявили в ЛНР

Украинские артиллеристы с модернизированными реактивными установками "Град" прибыли на Донецкое направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:34

2023-09-26T08:34

2023-09-26T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские артиллеристы с модернизированными реактивными установками "Град" прибыли на Донецкое направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Часов Яр в сопровождении боевиков (украинского националистического батальона - ред.) "Айдар" отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 "Град" (на шасси "Урал") 53-й ОМБр ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В кабинах автомобилей стационарно установлен планшет для расчетов целенаведения и картами. Также на каждой установке есть оборудование Starlink", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Украинские военные постоянно обстреливают населенные пункты ДНР, в частности и сам Донецк, из "Градов" и артиллерии "натовского" калибра, в том числе кассетными снарядами. Осенью прошлого года американский предприниматель Илон Маск рассказывал, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. Он обращался к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку Киева, заявил, что, если это правда, то Маск - последний адекватный человек в Северной Америке.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко