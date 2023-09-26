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Российские врачи оказывают помощь пострадавшим при взрыве в Карабахе
Российские врачи оказывают помощь пострадавшим при взрыве в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
Российские врачи оказывают помощь пострадавшим при взрыве в Карабахе
Российские военные врачи оказывают помощь пострадавшим после взрыва топлива в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:15
2023-09-26T05:15
2023-09-26T05:15
нагорный карабах
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степанакерт
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военные врачи оказывают помощь пострадавшим после взрыва топлива в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ. "Военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран", - говорится в сообщении. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, с момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объёме. В министерстве отметили, что на территории российского миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок, оснащенный медицинским оборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.
https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html
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нагорный карабах, россия, степанакерт, в мире
Нагорный Карабах, Россия, Степанакерт, В мире
Российские врачи оказывают помощь пострадавшим при взрыве в Карабахе
Минобороны: военные врачи помогают пострадавшим после взрыва топлива в Карабахе
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военные врачи оказывают помощь пострадавшим после взрыва топлива в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран", - говорится в сообщении.
По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, с момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объёме.
В министерстве отметили, что на территории российского миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок, оснащенный медицинским оборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.
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