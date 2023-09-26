https://ria.ru/20230926/vdv-1898705267.html
Шойгу рассказал о росте боевого потенциала ВДВ
Шойгу рассказал о росте боевого потенциала ВДВ - РИА Новости, 26.09.2023
Шойгу рассказал о росте боевого потенциала ВДВ
Боевой потенциал Воздушно-десантных войск РФ до конца этого года вырастет в 1,3 раза, огневые возможности увеличатся на 20%, заявил во вторник министр обороны... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:15
2023-09-26T13:15
2023-09-26T13:42
безопасность
россия
сергей шойгу
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865757425_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_f9975b3ed8804b4796166d7ef4b1c9b3.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Боевой потенциал Воздушно-десантных войск РФ до конца этого года вырастет в 1,3 раза, огневые возможности увеличатся на 20%, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии. "В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. По словам Шойгу, с начала года в соединения и воинские части ВДВ поступило более 2 тысяч единиц техники и 5,5 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем. Министр отметил, что потенциал ВДВ растёт за счёт создания новых соединений, наращивания их разведывательно-ударных и огневых возможностей. Так, Шойгу напомнил, в 2023 году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии, завершается формирование 104 десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения. Кроме того, до конца года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ, завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада.
https://ria.ru/20230908/nagrady-1895105745.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865757425_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_b034859bf1bb333e3f1d168aecb1d0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Воздушно-десантные войска России
Шойгу рассказал о росте боевого потенциала ВДВ
Шойгу: боевой потенциал ВДВ до конца года вырастет в 1,3 раза
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Боевой потенциал Воздушно-десантных войск РФ до конца этого года вырастет в 1,3 раза, огневые возможности увеличатся на 20%, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии
.
«
"В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.
По словам Шойгу, с начала года в соединения и воинские части ВДВ поступило более 2 тысяч единиц техники и 5,5 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем.
Министр отметил, что потенциал ВДВ растёт за счёт создания новых соединений, наращивания их разведывательно-ударных и огневых возможностей.
Так, Шойгу напомнил, в 2023 году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии, завершается формирование 104 десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.
Кроме того, до конца года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ, завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада.
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой