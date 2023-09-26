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В США продолжат добиваться помощи для Украины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 26.09.2023
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19:39 26.09.2023 (обновлено: 19:41 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898817730.html
В США продолжат добиваться помощи для Украины, заявили в Белом доме
В США продолжат добиваться помощи для Украины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 26.09.2023
В США продолжат добиваться помощи для Украины, заявили в Белом доме
Американская администрация намерена продолжать работу с обеими партиями в конгрессе США, добиваясь выделения дополнительных средств на помощь Украине, заявила... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:39
2023-09-26T19:41
в мире
украина
сша
карин жан-пьер
марджори тейлор грин
дональд трамп
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Американская администрация намерена продолжать работу с обеими партиями в конгрессе США, добиваясь выделения дополнительных средств на помощь Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы продолжим работать с членами обеих партий в сенате… Мы привержены продолжать эти обсуждения и благодарны за двухпартийную поддержку", - сказала она в ответ на вопрос о том, готова ли американская администрация к тому, что в конгрессе США одобрят лишь малую часть от запрошенных Белым домом дополнительных средств на помощь Украине. Жан-Пьер добавила, что в Белом доме сохраняют веру в поддержку Украины со стороны большинства представителей обеих партий в американском конгрессе. Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма. Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html
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в мире, украина, сша, карин жан-пьер, марджори тейлор грин, дональд трамп, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, США, Карин Жан-Пьер, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, Ситуация в ДНР и ЛНР
В США продолжат добиваться помощи для Украины, заявили в Белом доме

Жан-Пьер: в США продолжат работу с конгрессом по помощи Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Американская администрация намерена продолжать работу с обеими партиями в конгрессе США, добиваясь выделения дополнительных средств на помощь Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы продолжим работать с членами обеих партий в сенате… Мы привержены продолжать эти обсуждения и благодарны за двухпартийную поддержку", - сказала она в ответ на вопрос о том, готова ли американская администрация к тому, что в конгрессе США одобрят лишь малую часть от запрошенных Белым домом дополнительных средств на помощь Украине.
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Жан-Пьер добавила, что в Белом доме сохраняют веру в поддержку Украины со стороны большинства представителей обеих партий в американском конгрессе.
Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма.
Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
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