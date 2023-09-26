https://ria.ru/20230926/ukraina-1898740575.html

В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой

В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой - РИА Новости, 26.09.2023

В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой

Тема Украины перестала быть главной в международной повестке, она уже "не в топе" с точки зрения внимания в мире, заявил бывший украинский министр иностранных... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:00

2023-09-26T15:00

2023-09-26T15:00

специальная военная операция на украине

украина

павел климкин

в мире

мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тема Украины перестала быть главной в международной повестке, она уже "не в топе" с точки зрения внимания в мире, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью украинскому изданию "Лига". "В прошлом году мы привыкли, что все начинали свой день с кофе и мысли об Украине. Этого уже нет. Это факт. Украина – это один из трех-четырех вопросов, но это не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания… Это, как по мне, основной вызов", - сказал Климкин. Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230910/polsha-1895262009.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, павел климкин, в мире, мид украины, ситуация в днр и лнр