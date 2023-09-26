В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой
Экс-глава МИД Климкин: Украина уже не в топе с точки зрения внимания в мире
© AP Photo / Luca BrunoБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тема Украины перестала быть главной в международной повестке, она уже "не в топе" с точки зрения внимания в мире, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью украинскому изданию "Лига".
"В прошлом году мы привыкли, что все начинали свой день с кофе и мысли об Украине. Этого уже нет. Это факт. Украина – это один из трех-четырех вопросов, но это не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания… Это, как по мне, основной вызов", - сказал Климкин.
Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.