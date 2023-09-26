Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898740575.html
В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой
В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой - РИА Новости, 26.09.2023
В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой
Тема Украины перестала быть главной в международной повестке, она уже "не в топе" с точки зрения внимания в мире, заявил бывший украинский министр иностранных... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:00
2023-09-26T15:00
специальная военная операция на украине
украина
павел климкин
в мире
мид украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/02/1553580297_0:57:2748:1603_1920x0_80_0_0_0cdca5c7236d66f0863d2b0e2295cc9c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тема Украины перестала быть главной в международной повестке, она уже "не в топе" с точки зрения внимания в мире, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью украинскому изданию "Лига". "В прошлом году мы привыкли, что все начинали свой день с кофе и мысли об Украине. Этого уже нет. Это факт. Украина – это один из трех-четырех вопросов, но это не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания… Это, как по мне, основной вызов", - сказал Климкин. Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230910/polsha-1895262009.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/02/1553580297_20:0:2748:2046_1920x0_80_0_0_a71719f7cdd95b8878ea066a2ea5dc7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, павел климкин, в мире, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Павел Климкин, В мире, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что Украина перестала быть главной международной темой

Экс-глава МИД Климкин: Украина уже не в топе с точки зрения внимания в мире

© AP Photo / Luca BrunoБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тема Украины перестала быть главной в международной повестке, она уже "не в топе" с точки зрения внимания в мире, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью украинскому изданию "Лига".
"В прошлом году мы привыкли, что все начинали свой день с кофе и мысли об Украине. Этого уже нет. Это факт. Украина – это один из трех-четырех вопросов, но это не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания… Это, как по мне, основной вызов", - сказал Климкин.
Люди с флагами Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Польше откровенно высказались о предназначении Украины
10 сентября, 03:27
Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
20 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПавел КлимкинВ миреМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала