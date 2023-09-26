https://ria.ru/20230926/ukraina-1898705396.html
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу
Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:15
2023-09-26T13:15
2023-09-26T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
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сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру", такие циничные действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру". США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны России. Он отметил, что "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897969295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу
Шойгу: Запад не отступает от циничного плана, ведущего к самоуничтожению Украины