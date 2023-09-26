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Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898705396.html
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу
Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:15
2023-09-26T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру", такие циничные действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру". США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны России. Он отметил, что "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897969295.html
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безопасность, украина, россия, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу

Шойгу: Запад не отступает от циничного плана, ведущего к самоуничтожению Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру", такие циничные действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру". США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны России.
Он отметил, что "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСергей ШойгуНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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