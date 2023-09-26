https://ria.ru/20230926/ukraina-1898705396.html

Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу

Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023

Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу

Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:15

2023-09-26T13:15

2023-09-26T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру", такие циничные действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру". США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны России. Он отметил, что "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897969295.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр