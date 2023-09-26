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Российский дипломат оценил отказ соседей Украины выполнять решение ЕК - РИА Новости, 26.09.2023
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06:18 26.09.2023 (обновлено: 12:22 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898619708.html
Российский дипломат оценил отказ соседей Украины выполнять решение ЕК
Российский дипломат оценил отказ соседей Украины выполнять решение ЕК - РИА Новости, 26.09.2023
Российский дипломат оценил отказ соседей Украины выполнять решение ЕК
Отказ Словакии, Венгрии и Польши следовать решению Еврокомиссии в вопросе импорта украинской сельхозпродукции может стать "заразительным примером" для других... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T06:18
2023-09-26T12:22
украина
киев
словакия
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
в мире
кирилл логвинов
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Отказ Словакии, Венгрии и Польши следовать решению Еврокомиссии в вопросе импорта украинской сельхозпродукции может стать "заразительным примером" для других государств ЕС, которые не пожелают выполнять невыгодные для них решения, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "Последний конфликт, обусловленный курсом Брюсселя на оказание всесторонней поддержки Киева, - проблема возросшего ввоза в ЕС украинской сельхозпродукции, с которой столкнулись Братислава, Будапешт и Варшава. И не только для них может остро встать вопрос, как долго евростолицы готовы терпеть убытки ради "борьбы Киева за судьбу Европы". А действия трех граничащих с Украиной стран-членов ЕС, отказавшихся подчиняться невыгодным условиям, могут стать заразительным примером для других государств блока", - считает Логвинов. Он указал, что в последнее время политические установки Евросоюза все чаще входят в противоречие с экономическими интересами государств-членов и целых отраслей их экономики. "Такая тенденция усиливалась по мере наращивания антироссийского санкционного давления", - пояснил собеседник агентства. По мнению дипломата, сейчас сложно говорить о едином рынке ЕС, "когда одни евростолицы устанавливают национальные ограничения на поставки продукции, а остальные следуют линии Брюсселя на снятие таких мер". "Единством не назовешь и ситуацию, когда в Еврокомиссии принимаются решения, которые не учитывают реальное положение дел в отдельных странах-членах и возможные для них негативные последствия", - сказал Логвинов. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова &gt;&gt;
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украина, киев, словакия, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), в мире, кирилл логвинов
Украина, Киев, Словакия, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Кирилл Логвинов
Российский дипломат оценил отказ соседей Украины выполнять решение ЕК

Логвинов: отказ соседей Украины выполнять решения ЕК может стать заразительным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Отказ Словакии, Венгрии и Польши следовать решению Еврокомиссии в вопросе импорта украинской сельхозпродукции может стать "заразительным примером" для других государств ЕС, которые не пожелают выполнять невыгодные для них решения, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
«
"Последний конфликт, обусловленный курсом Брюсселя на оказание всесторонней поддержки Киева, - проблема возросшего ввоза в ЕС украинской сельхозпродукции, с которой столкнулись Братислава, Будапешт и Варшава. И не только для них может остро встать вопрос, как долго евростолицы готовы терпеть убытки ради "борьбы Киева за судьбу Европы". А действия трех граничащих с Украиной стран-членов ЕС, отказавшихся подчиняться невыгодным условиям, могут стать заразительным примером для других государств блока", - считает Логвинов.
Он указал, что в последнее время политические установки Евросоюза все чаще входят в противоречие с экономическими интересами государств-членов и целых отраслей их экономики. "Такая тенденция усиливалась по мере наращивания антироссийского санкционного давления", - пояснил собеседник агентства.
По мнению дипломата, сейчас сложно говорить о едином рынке ЕС, "когда одни евростолицы устанавливают национальные ограничения на поставки продукции, а остальные следуют линии Брюсселя на снятие таких мер".
"Единством не назовешь и ситуацию, когда в Еврокомиссии принимаются решения, которые не учитывают реальное положение дел в отдельных странах-членах и возможные для них негативные последствия", - сказал Логвинов.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>
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УкраинаКиевСловакияЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)В миреКирилл Логвинов
 
 
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