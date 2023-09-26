https://ria.ru/20230926/teatry-1898600764.html

Островский, Горький, Водолазкин. Классика и современность в театрах Москвы

Островский, Горький, Водолазкин. Классика и современность в театрах Москвы - РИА Новости, 26.09.2023

Островский, Горький, Водолазкин. Классика и современность в театрах Москвы

Московские театры с началом нового сезона играют лучшие спектакли – как премьеры, так и уже полюбившиеся зрителям. Самые разные и интересные постановки – в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:35

2023-09-26T13:35

2023-09-26T13:35

москва

россия

евгений водолазкин

сергей газаров

татьяна навка

французская академия

школа драматического искусства

гитис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898435840_0:206:2200:1444_1920x0_80_0_0_f200d55c5072a429bf4c2c204f984676.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Московские театры с началом нового сезона играют лучшие спектакли – как премьеры, так и уже полюбившиеся зрителям. Самые разные и интересные постановки – в подборке РИА Новости.Театр на БроннойСпектакль "Благоволительницы" (26 сентября, 13 и 30 октября) был поставлен в 2021 году. Это – первая в России инсценировка, возможно, самого нашумевшего и обсуждаемого одноименного романа Джонатана Литтелла. Текст французского писателя американского происхождения получил в 2006 году престижную Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии. Его действие разворачивается на Восточном фронте во время Второй мировой войны, а главный герой – офицер СС – занят "окончательным решением еврейского вопроса". Выход романа вызвал шквал обсуждений, критики отмечали его историческую точность и называли одним из самых значимых сочинений о Второй мировой войне. Восемьсот страниц молодой режиссер и драматург из Белоруссии, выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик уместил в полтора часа. Цели дословно воспроизвести на сцене все линии масштабного романа не было. Для труппы постановка стала художественным экспериментом. Это спектакль, в первую очередь, о людях и о том, как на них влияет травма.Спектакль "Богатые невесты. Новый сезон" (5, 16, 31 октября) – недавняя премьера, он был впервые показан публике в мае 2023 года. Режиссер Кирилл Вытоптов объединил две пьесы Островского – "Богатых невест" и "Невольниц" и создал спектакль о любви и деньгах, современных "содержанках" и поиске счастья. Сегодняшний день переплетается со историческими временами героев Островского, а действие двух пьес соединено как матрешка – это спектакль в спектакле, пародия на сериал внутри театрального действа. Режиссер подчеркивает: сериал давно стал неотъемлемой частью нашей жизни, это и подтолкнуло использовать такой прием. Благодаря кинематографической линии, переплетены два сюжета, обе истории рифмуются и приходят к неожиданной развязке."Школа драматического искусства"Режиссер Глеб Черепанов обратился к Достоевскому – премьера спектакля "Дядюшкин сон" состоится 29 и 30 сентября. Работая над повестью, писатель жил в Семипалатинске – после пребывания на каторге. По его собственным воспоминаниям он, как бывший ссыльный, ужасно боялся цензуры. В итоге написал "вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности". Известно, что первоначально Достоевский планировал создать комедию – сохранились его черновики с подробными ремарками. Решив инсценировать повесть, Черепанов не просто обратился к раннему Достоевскому. Режиссер изучает произведение, в котором можно найти истоки будущих творений писателя. В центре внимания – один из героев повести."Князь К. как персонаж очень интересен: он — один в череде князей Достоевского. Князь К., князь Мышкин в "Идиоте" и Ставрогин в "Бесах", которого тоже называют князем. Эти персонажи приезжают в город и начинает что-то происходить, люди раскрываются через взаимодействие с ними. Например, Мышкин даже в злодеях выявляет что-то доброе, а Ставрогин, наоборот — худшее. Князь К., по моему мнению, во многом предвестник князя Мышкина. В нем есть что-то от этого еще непридуманного автором героя", – уверен Черепанов.Театр имени ГоголяЕще один "Дядюшкин сон" поставили в Театре имени Гоголя, это тоже премьерные спектакли (29 сентября, 8,15,27 октября). Для режиссера Александра Марина этот текст – женская повесть, и у Достоевского встречается нечасто."Здесь внимание автора сосредоточено, в первую очередь, на женском мире, на главной героине – Марии Александровне Москалевой, на ее дочери, Зине, на женском обществе, которое их окружает, на борьбе за возможность влиять на судьбы города Мордасова. Этот материал на сто процентов соотносится с сегодняшним днем, удивительно совпадая с нашим временем и по тексту, и по смыслу. Главная героиня, Зина, желая помочь своему возлюбленному, идет на низкий поступок, заведомо зная, что он закончится провалом. Меня в "Дядюшкином сне" прежде всего интересует тема того, как мы теряем, растрачиваем нашу жизнь на глупости, на бессмыслицы, как меняются наши идеалы под воздействием окружающей среды и наших внутренних убеждений", – говорит режиссер.Еще одна премьера театра связана с одним из самых популярных сценических текстов русской литературы. Спектакль "Гроза. Искушение" по пьесе Островского (30 сентября, 7,14,28 октября) поставил художественный руководитель театра Антон Яковлев. В названии не случайно появляется второе слово, которое поясняет замысел: каждый герой борется со своими искушениями, иногда нелепыми и смешными, иногда – пугающими. Для Катерины таким испытанием становится запретная любовь, которая заставляет ее бросить вызов окружающей действительности.Антон Яковлев подчеркивает, что этот текст стоит особняком среди всех пьес Островского."Она не бытовая, в ней есть элемент условности, фантасмагории. Мне кажется, эта пьеса может играться и как театр абсурда, и как фантастический реализм. Для меня в "Грозе" главная тема – искушение, которое в этой пьесе есть у каждого, как способ уйти от болезненной реальности. На мой взгляд, сегодня любая классика должна интерпретироваться ярко, остро, актуально. Для этого театр должен использовать современные средства, но при этом не заниматься примитивным искажением авторского текста. В моей "Грозе" я говорю о тех же самых страстях, которые волновали людей 200 лет назад, и продолжают волновать сегодня, потому что по природе своей человек не меняется", – подчеркивает режиссер.Театр "Современник"На сцене легендарного московского "Современника" – инсценировка последнего произведения одного из самых читаемых авторов Евгения Водолазкина. Роман "Чагин" вышел в 2022 году, и его уже поставил режиссер Сергей Тонышев. Современная проза на сцене – суть философии этого театра. Главный герой произведения – Исидор Чагин, заложник своей собственной памяти. Он наделен уникальной способностью запоминать абсолютно все. Идея поставить спектакль "Чагин" (7, 8, 14 октября) появилась у Сергея Тонышева в рамках режиссерской лаборатории "Хочу как О.Н.", стартовавшей в "Современнике" в прошлом сезоне."Евгений Германович (Водолазкин – прим. ред.) взял тип "маленького человека" из нашей литературы и поместил в сегодняшние события — не буквально, но в абсолютно понятные нам обстоятельства. Мы видим путь героя, который барахтается, как в стиральной машинке, и пытается вообще остаться человеком", – отмечает режиссер.Еще одна недавняя премьера в театре – постановка по знаменитой пьесе Горького. Спектакль "Мещане" (11, 22 и 29 октября) поставил Павел Сафонов. В последние несколько лет эта первая пьеса Горького все чаще привлекает внимание режиссеров. Драматичную историю одной семьи на фоне надвигающихся масштабных перемен режиссер ставит как вневременную."Мы пытаемся найти в "Мещанах" сегодняшний нерв и довести до крайности противоречия, которые, возможно, существуют в нашем обществе. Мы стремимся через любовь вскрыть социальную драму Горького, вдыхая в нее поэзию. Когда распадающаяся связь времен заставляет людей, как героев Шекспира, подниматься на уровень высокой трагедии", – отмечает Сафонов.Театр СатирыНа сцене этого театра – "Дядя Жорж" по Чехову (8 и 21 октября). Сергей Газаров объединил две пьесы классика – "Лешего" и "Дядю Ваню". Режиссер называет этот спектакль комедией, но, как это часто бывает у Чехова, комедия соседствует если не с трагедией, то с глубокими размышлениями о жизни. Режиссер Газаров тщательно изучает чеховский текст и находит там новые смыслы. Так, в каждом герое проявляются черты, о которых зритель, может быть, и не подозревает.Автор ведет зрителя от меланхолии к темному бессознательному. Тихая дачная жизнь становится фоном для внутренней рефлексии – тут Чехов верен себе. А режиссер, соединяя оба текста, размышляет о жизни сегодняшней. Человеческая драма разыгрывается на фоне минималистических декораций Александра Боровского. Развешанные полотна льняной ткани служат фоном для праздников и поминок, веселья и грусти.Театр МДМОдна из главных постановок этой команды, которая, без преувеличения, ставит лучшие мюзиклы в Москве – спектакль "Ничего не бойся, я с тобой" (ежедневно, кроме понедельника). Это постановка по песням группы "Секрет" – такие спектакли принято называть джукбокс-мюзиклами. В основе – песни популярной группы, которые вплетены в общий романтический сюжет. Мюзикл сделан полностью российскими авторами. Режиссером постановки выступил Михаил Миронов, за хореографию отвечала Ирина Кашуба, музыкальное руководство осуществлял Евгений Загот , продюсер – Дмитрий Богачев.Действие происходит в Ленинграде начала 1980-х годов. По сюжету главные герои – совсем молодые люди, поэтому и актеров постановщики искали молодых, но в тоже время тех, кто обладает не только талантом драматического актера, но и хорошо поет и танцует. "Мне хотелось сделать музыкальный спектакль с абсолютным хэппи-эндом, когда все любовные линии сойдутся и все герои будут счастливы. Мне кажется, люди в зале, вне зависимости от того, какого они возраста, знают они группу "Секрет" или нет – все они откликаются именно на эту архетипическую человеческую историю про очень молодых людей, которые верят, что добро всегда победит, что любовь вечна, что белые ночи никогда не закончатся", – рассказывает режиссер Михаил Миронов."История любви Шахерезады"Ледовые шоу в последние годы стали невероятно популярны. Это объяснимо: зрелищность, красивые костюмы, а главное – участие лучших артистов делает такие спектакли настоящим семейным мероприятием. Этой осенью на "ВТБ Арене" можно будет посмотреть "Историю любви Шахерезады" (3-6 ноября) компании NAVKA SHOW.Созданная по мотивам знаменитых арабских сказок и новелл "Тысяча и одой ночи", эта история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстанет перед зрителями в форме красочного музыкально-театрального шоу на льду. Постановка объединит фигурное катание и хореографию с элементами восточного стиля, декорациями и спецэффектами. Уникальные костюмы, видеопроекции, музыка – все это погрузит зрителей̆ в атмосферу сразу нескольких восточных культур: Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии."Я счастлива, что в наших проектах участвуют самые лучшие и всемирно известные фигуристы. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них, рождается настоящая магия на льду!" – отмечает генеральный̆ продюсер проекта, автор идеи и режиссер шоу Татьяна Навка.Помимо Татьяны Навки в спектакле участвуют Петр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов. Над шоу трудились более тысячи разных специалистов, оно наполнено сложными техническими решениями. Художники создали более 150 уникальных костюмов.

https://ria.ru/20230925/vagnergollandets-1897585113.html

https://ria.ru/20230920/tsarskayanevesta-1897464491.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, евгений водолазкин, сергей газаров, татьяна навка, французская академия, школа драматического искусства, гитис, культпоход