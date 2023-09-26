https://ria.ru/20230926/svalka-1898825740.html
В Ленобласти в рамках нацпроекта рекультивируют свалку
В Ленобласти в рамках нацпроекта рекультивируют свалку - РИА Новости, 26.09.2023
В Ленобласти в рамках нацпроекта рекультивируют свалку
В приграничном городе Светогорск Ленинградской области в рамках национального проекта "Экология" началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО),... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:44
2023-09-26T20:44
2023-09-26T20:44
ленинградская область
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. В приграничном городе Светогорск Ленинградской области в рамках национального проекта "Экология" началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО), существующего с 1946 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Светогорск расположен в северной части Карельского перешейка неподалеку от границы с Финляндией. Рядом с городом работал полигон ТБО, который принимал отходы с разных населенных пунктов области. После начала в Ленобласти "мусорной" реформы было принято решение свалку закрыть. Работы по рекультивации стартовали осенью 2023 года. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, здесь предстоит обработать 394,3 тысячи кубометров отходов на площади 3,8 гектара. "Получены заключения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы, заключен контракт на производство работ, заключено соглашение с министерством природных ресурсов РФ о получении субсидии на реализацию проекта", ― рассказала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова. Рекультивация полигона пройдет в два этапа, добавил генеральный директор АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев. В рамках технического будет сформирован террикон, отходы уплотнят, проведут систему пассивной дегазации и накроют многофункциональным изолирующим экраном. Во время биологического этапа террикон закроют двумя слоями грунта и высадят многолетние растения. "Ликвидация закрытых свалок твердых бытовых отходов, образованных на территории городов еще в советские годы, проходит в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", — отметили в пресс-службе областной администрации добавив, что работы на полигоне завершатся в 2024 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. В приграничном городе Светогорск Ленинградской области в рамках национального проекта "Экология" началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО), существующего с 1946 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Светогорск расположен в северной части Карельского перешейка неподалеку от границы с Финляндией
. Рядом с городом работал полигон ТБО, который принимал отходы с разных населенных пунктов области. После начала в Ленобласти "мусорной" реформы было принято решение свалку закрыть. Работы по рекультивации стартовали осенью 2023 года. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, здесь предстоит обработать 394,3 тысячи кубометров отходов на площади 3,8 гектара.
"Получены заключения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы, заключен контракт на производство работ, заключено соглашение с министерством природных ресурсов РФ
о получении субсидии на реализацию проекта", ― рассказала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
Рекультивация полигона пройдет в два этапа, добавил генеральный директор АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев. В рамках технического будет сформирован террикон, отходы уплотнят, проведут систему пассивной дегазации и накроют многофункциональным изолирующим экраном. Во время биологического этапа террикон закроют двумя слоями грунта и высадят многолетние растения.
"Ликвидация закрытых свалок твердых бытовых отходов, образованных на территории городов еще в советские годы, проходит в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", — отметили в пресс-службе областной администрации добавив, что работы на полигоне завершатся в 2024 году.
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