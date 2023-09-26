https://ria.ru/20230926/svalka-1898825740.html

В Ленобласти в рамках нацпроекта рекультивируют свалку

В Ленобласти в рамках нацпроекта рекультивируют свалку - РИА Новости, 26.09.2023

В Ленобласти в рамках нацпроекта рекультивируют свалку

В приграничном городе Светогорск Ленинградской области в рамках национального проекта "Экология" началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО),... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:44

2023-09-26T20:44

2023-09-26T20:44

ленинградская область

ленинградская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101069_0:0:1472:828_1920x0_80_0_0_5bab4badd01898725b0b9f450695a07c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. В приграничном городе Светогорск Ленинградской области в рамках национального проекта "Экология" началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО), существующего с 1946 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Светогорск расположен в северной части Карельского перешейка неподалеку от границы с Финляндией. Рядом с городом работал полигон ТБО, который принимал отходы с разных населенных пунктов области. После начала в Ленобласти "мусорной" реформы было принято решение свалку закрыть. Работы по рекультивации стартовали осенью 2023 года. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, здесь предстоит обработать 394,3 тысячи кубометров отходов на площади 3,8 гектара. "Получены заключения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы, заключен контракт на производство работ, заключено соглашение с министерством природных ресурсов РФ о получении субсидии на реализацию проекта", ― рассказала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова. Рекультивация полигона пройдет в два этапа, добавил генеральный директор АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев. В рамках технического будет сформирован террикон, отходы уплотнят, проведут систему пассивной дегазации и накроют многофункциональным изолирующим экраном. Во время биологического этапа террикон закроют двумя слоями грунта и высадят многолетние растения. "Ликвидация закрытых свалок твердых бытовых отходов, образованных на территории городов еще в советские годы, проходит в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", — отметили в пресс-службе областной администрации добавив, что работы на полигоне завершатся в 2024 году.

https://ria.ru/20230217/svalki-1852703165.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия