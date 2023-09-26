https://ria.ru/20230926/subsidii-1898653109.html
Красноярские производители рапса и сои получат субсидии на 51,5 млн рублей
Красноярские производители рапса и сои получат субсидии на 51,5 млн рублей - РИА Новости, 26.09.2023
Красноярские производители рапса и сои получат субсидии на 51,5 млн рублей
Аграрии Красноярского края, занимающиеся производством рапса и сои, получат субсидии 51,5 миллиона рублей, сообщает минсельхоз региона. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:52
2023-09-26T10:52
2023-09-26T10:52
красноярский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Аграрии Красноярского края, занимающиеся производством рапса и сои, получат субсидии 51,5 миллиона рублей, сообщает минсельхоз региона. "Аграрии края получат 51,5 миллиона рублей на производство рапса и сои. Отбор по направлению планируется в ноябре. Поддержка предусмотрена в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" для сохранения площадей под масличными в крае, в том числе для выращивания за рубеж, подготовки сельчан к будущей посевной", - говорится в сообщении. Как отметил и.о. заместителя краевого кабмина – министра сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, на субсидии могут рассчитывать хозяйства, обеспечившие прирост урожая рапса и сои в этом году по отношению к среднему результату по валовому сбору масличных за пять последних лет. При посеве необходимо использовать семена, соответствующие ГОСТу, вносить минеральные удобрения согласно расчётным планам агрохимслужбы. По данным пресс-службы, последние четыре года Красноярский край – абсолютный лидер в России по объёму производства семян рапса. В этом году под агрокультуру в регионе отведено 215,5 тысячи га – больше всех в РФ. Хозяйства обмолотили около 45% площадей под рапсом, собрали 206 тысяч тонн семян. Средняя урожайность культуры – 21,4 центнера с гектара. По информации Россельхознадзора, в прошлом сезоне (сентябрь 2022-сентябрь 2023) из края отгружено 297,5 тысяч тонн семян рапса, в этом объёме 161 тысяч тонн – на экспорт в Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Корею. В этом сезоне из региона отправлено 738 тонн маслосемян нового урожая.
https://ria.ru/20230921/bolnitsa-1897713505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Красноярский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Аграрии Красноярского края, занимающиеся производством рапса и сои, получат субсидии 51,5 миллиона рублей, сообщает минсельхоз региона.
"Аграрии края получат 51,5 миллиона рублей на производство рапса и сои. Отбор по направлению планируется в ноябре. Поддержка предусмотрена в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" для сохранения площадей под масличными в крае, в том числе для выращивания за рубеж, подготовки сельчан к будущей посевной", - говорится в сообщении.
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Как отметил и.о. заместителя краевого кабмина – министра сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, на субсидии могут рассчитывать хозяйства, обеспечившие прирост урожая рапса и сои в этом году по отношению к среднему результату по валовому сбору масличных за пять последних лет. При посеве необходимо использовать семена, соответствующие ГОСТу, вносить минеральные удобрения согласно расчётным планам агрохимслужбы.
По данным пресс-службы, последние четыре года Красноярский край – абсолютный лидер в России
по объёму производства семян рапса. В этом году под агрокультуру в регионе отведено 215,5 тысячи га – больше всех в РФ. Хозяйства обмолотили около 45% площадей под рапсом, собрали 206 тысяч тонн семян. Средняя урожайность культуры – 21,4 центнера с гектара.
По информации Россельхознадзора
, в прошлом сезоне (сентябрь 2022-сентябрь 2023) из края отгружено 297,5 тысяч тонн семян рапса, в этом объёме 161 тысяч тонн – на экспорт в Беларусь
, Китай
, Казахстан
, Кыргызстан и Корею. В этом сезоне из региона отправлено 738 тонн маслосемян нового урожая.