https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898831584.html

Спецоперация, 26 сентября: ВС России расширили зону контроля у Синьковки

Спецоперация, 26 сентября: ВС России расширили зону контроля у Синьковки - РИА Новости, 26.09.2023

Спецоперация, 26 сентября: ВС России расширили зону контроля у Синьковки

О продвижении российских войск, ходе спецоперации и возможных поставках ВСУ дефектных ракет — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T21:27

2023-09-26T21:27

2023-09-26T22:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

украина

сергей шойгу

виктор соколов

алексей данилов

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. О продвижении российских войск, ходе спецоперации и возможных поставках ВСУ дефектных ракет — в материале РИА Новости.Успехи российских войскМинистр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, при этом ВСУ несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, за сентябрь украинские войска потеряли более 17 тысяч военных и 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка Leopard и один британский танк Challenger. Несмотря на потери армии противника и отсутствие успехов в контрнаступлении Запад продолжает придерживаться принципа "оружие как путь к миру", подталкивая тем самым Украину к самоуничтожению, добавил Шойгу.Появление командующего ЧФКоллегия Минобороны отметилась не только заявлениями министра, но и присутствием на ней командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Это его первое публичное появление после того, как командование сил спецопераций ВСУ заявило, что он якобы погиб при ракетном ударе по штабу ЧФ в Севастополе. Ход спецоперацииАтаки ВСУПоставки оружия УкраинеУкраина просит у Запада ракеты для стратегических бомбардировщиков, которых у нее нет. Как пишет Economist со ссылкой на источник в украинском генштабе, киевский режим хочет получить "аналоги российских "Калибров" и Х-101". Крупнейшие парламентские фракции Болгарии подготовили проект безвозмездной передачи ВСУ дефектных ракет для систем ПВО С-300. Эту инициативу раскритиковал президент Румен Радев, отметив, что правительство и народное собрание должны сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее в качестве "донора" для иностранных войск.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американские ракеты ATACMS с увеличенной дальностью поражения, которые США могут передать Украине, являются серьезным оружием. По его словам, такими действиями Вашингтон продолжают повышать свою вовлеченность в конфликт. При этом он отметил, что сейчас нет вооружений, способных изменить расстановку сил на поле боя и исход спецоперации, а поставляемые ВСУ американские танки Abrams "будут гореть". Чиновник также подчеркнул, что России удается нейтрализовать все большее число украинских беспилотников, пытающихся атаковать объекты гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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