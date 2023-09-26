Спецоперация, 26 сентября: ВС России расширили зону контроля у Синьковки
Шойгу: ВС РФ значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки
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Заседание коллегии Министерства обороны России
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. О продвижении российских войск, ходе спецоперации и возможных поставках ВСУ дефектных ракет — в материале РИА Новости.
Успехи российских войск
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, при этом ВСУ несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения.
По его словам, за сентябрь украинские войска потеряли более 17 тысяч военных и 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка Leopard и один британский танк Challenger.
Несмотря на потери армии противника и отсутствие успехов в контрнаступлении Запад продолжает придерживаться принципа "оружие как путь к миру", подталкивая тем самым Украину к самоуничтожению, добавил Шойгу.
Появление командующего ЧФ
Коллегия Минобороны отметилась не только заявлениями министра, но и присутствием на ней командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова.
Это его первое публичное появление после того, как командование сил спецопераций ВСУ заявило, что он якобы погиб при ракетном ударе по штабу ЧФ в Севастополе.
Ход спецоперации
- На Донецком направлении за сутки отражены четыре атаки украинских войск в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик, потери ВСУ составили до 310 военных, пять танков, две гаубицы, 13 БМП и военных автомобилей;
- На Южнодонецком направлении российская армия отразила атаки в районе Старомайорского, потери противника — до 120 солдат, гаубица, пять БМП и военных автомобилей;
- На Запорожском направлении отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Украинские войска потеряли до 70 бойцов, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили самоходную артустановку М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30;
- Потери противника на Запорожском направлении составили до 120 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20;
- На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 90 солдат. На этом участке фронта российские войска отразили три атаки украинских штурмовых групп. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20;
- На Купянском направлении за сутки уничтожены до 50 военных ВСУ, два автомобиля и два полевых пункта боепитания, поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- На Херсонском направлении потери противника составили более 15 боевиков, а также десять автомобилей;
- Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, а системы ПВО сбили 57 украинских дронов, пять снарядов HIMARS, противорадарную ракету HARM и авиабомбу JDAM;
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что российские военные поразили украинское предприятие, занимающееся производством ракет. При этом дату нанесения удара он не назвал.
Атаки ВСУ
- Украинская армия выпустила две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. По сообщениям местных жителей в соцсетях, под обстрел попала центральная часть города. Помимо этого, ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам столицы республики;
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в районе села Санково, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет;
- Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский БПЛА сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость Кореневского района, семь населенных пунктов оказались обесточены, никто не пострадал;
- Как рассказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, ВСУ поменяли тактику при обстрелах Запорожской атомной станции и Энергодара: вместо ударов по самой ЗАЭС они совершают атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре, чтобы психологически воздействовать на атомщиков и их семьи, создавая панические настроения;
- По данным издания Rzeczpospolita, польские следователи пришли к выводу, что упавшая в ноябре прошлого года на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала ВСУ. При этом киевские власти до сих пор не предоставили Варшаве никаких материалов после произошедшего. Прокуратура страны подтвердила, что заключение по делу готово, но носит закрытый характер.
Поставки оружия Украине
Украина просит у Запада ракеты для стратегических бомбардировщиков, которых у нее нет. Как пишет Economist со ссылкой на источник в украинском генштабе, киевский режим хочет получить "аналоги российских "Калибров" и Х-101".
Крупнейшие парламентские фракции Болгарии подготовили проект безвозмездной передачи ВСУ дефектных ракет для систем ПВО С-300. Эту инициативу раскритиковал президент Румен Радев, отметив, что правительство и народное собрание должны сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее в качестве "донора" для иностранных войск.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американские ракеты ATACMS с увеличенной дальностью поражения, которые США могут передать Украине, являются серьезным оружием. По его словам, такими действиями Вашингтон продолжают повышать свою вовлеченность в конфликт.
При этом он отметил, что сейчас нет вооружений, способных изменить расстановку сил на поле боя и исход спецоперации, а поставляемые ВСУ американские танки Abrams "будут гореть".
Чиновник также подчеркнул, что России удается нейтрализовать все большее число украинских беспилотников, пытающихся атаковать объекты гражданской инфраструктуры.