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В Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 26.09.2023 (обновлено: 15:36 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898747473.html
В Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ
В Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
В Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с дронами "Анклав" в Днепропетровской... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:22
2023-09-26T15:36
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с дронами "Анклав" в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике украинских войск в 117 районах."Кроме того, в районе населенного пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Анклав". В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского министерства обороны.
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днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область
В Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ

МО: в Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с дронами "Анклав" в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике украинских войск в 117 районах.
"Кроме того, в районе населенного пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Анклав". В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского министерства обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская область
 
 
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