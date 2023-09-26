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В Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ

В Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023

В Днепропетровской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с дронами "Анклав" в Днепропетровской... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:22

2023-09-26T15:22

2023-09-26T15:36

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с дронами "Анклав" в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике украинских войск в 117 районах."Кроме того, в районе населенного пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Анклав". В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского министерства обороны.

днепропетровская область

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днепропетровская область