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Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 26.09.2023 (обновлено: 13:42 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898708690.html
Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе
Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе - РИА Новости, 26.09.2023
Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе
Вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, заявил во вторник министр... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:21
2023-09-26T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии. "Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.
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безопасность, россия, харьковская область, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе

Шойгу: ВС РФ значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Купянском направлении
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии.
"Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.
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