https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898708690.html
Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе
Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе - РИА Новости, 26.09.2023
Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе
Вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, заявил во вторник министр... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:21
2023-09-26T13:21
2023-09-26T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
сергей шойгу
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031555_0:0:3191:1795_1920x0_80_0_0_49c4df90b6e414ad4d2073b8cee34a59.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии. "Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031555_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_e15300f9f9db389986356e43dbf5b27c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе
Шойгу: ВС РФ значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки