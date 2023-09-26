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Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе

Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе - РИА Новости, 26.09.2023

Российские военные расширили зону контроля в Купянском районе

Вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, заявил во вторник министр... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:21

2023-09-26T13:21

2023-09-26T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии. "Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, харьковская область, сергей шойгу, вооруженные силы рф