https://ria.ru/20230926/sobchak-1898642969.html

Собчак рассказала о звонке Кадырова

Собчак рассказала о звонке Кадырова - РИА Новости, 26.09.2023

Собчак рассказала о звонке Кадырова

Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи Ксении Собчак, чтобы поговорить о публикации постов о его сыне, сообщила сама блогер в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:10

2023-09-26T10:10

2023-09-26T15:06

рамзан кадыров

ксения собчак

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи Ксении Собчак, чтобы поговорить о публикации постов о его сыне, сообщила сама блогер в Telegram-канале.Накануне глава Чечни выложил видео, где его сын Адам Кадыров избивает жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Собчак призвала расследовать действия Адама Кадырова в соответствии с российскими законами."Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина", — привела Собчак слова Кадырова, который отметил, что не наказал сына за поступок.Как подчеркнул глава Чечни, "если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона".Силовики в мае задержали Журавеля за сожжение Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это по указанию украинских спецслужб и за деньги. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.

https://ria.ru/20230926/moskalkova-1898622733.html

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рамзан кадыров, ксения собчак, россия, волгоград