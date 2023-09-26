https://ria.ru/20230926/sobchak-1898642969.html
Собчак рассказала о звонке Кадырова
Собчак рассказала о звонке Кадырова - РИА Новости, 26.09.2023
Собчак рассказала о звонке Кадырова
Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи Ксении Собчак, чтобы поговорить о публикации постов о его сыне, сообщила сама блогер в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:10
2023-09-26T10:10
2023-09-26T15:06
рамзан кадыров
ксения собчак
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи Ксении Собчак, чтобы поговорить о публикации постов о его сыне, сообщила сама блогер в Telegram-канале.Накануне глава Чечни выложил видео, где его сын Адам Кадыров избивает жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Собчак призвала расследовать действия Адама Кадырова в соответствии с российскими законами."Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина", — привела Собчак слова Кадырова, который отметил, что не наказал сына за поступок.Как подчеркнул глава Чечни, "если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона".Силовики в мае задержали Журавеля за сожжение Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это по указанию украинских спецслужб и за деньги. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
https://ria.ru/20230926/moskalkova-1898622733.html
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рамзан кадыров, ксения собчак, россия, волгоград
Рамзан Кадыров, Ксения Собчак, Россия, Волгоград
Собчак рассказала о звонке Кадырова
Собчак рассказала о звонке Кадырова после постов о его сыне
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи Ксении Собчак, чтобы поговорить о публикации постов о его сыне, сообщила сама блогер в Telegram-канале
.
Накануне глава Чечни выложил видео, где его сын Адам Кадыров избивает жителя Волгограда
Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Собчак призвала расследовать действия Адама Кадырова в соответствии с российскими законами.
"Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина", — привела Собчак слова Кадырова, который отметил, что не наказал сына за поступок.
Как подчеркнул глава Чечни, "если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона".
Силовики в мае задержали Журавеля за сожжение Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это по указанию украинских спецслужб и за деньги. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана