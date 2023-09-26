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Массовая потасовка в Подмосковье закончилась стрельбой и реанимацией
Массовая потасовка в Подмосковье закончилась стрельбой и реанимацией - РИА Новости, 26.09.2023
Массовая потасовка в Подмосковье закончилась стрельбой и реанимацией
Массовая потасовка между уроженцами Таджикистана и Узбекистана в Подмосковье закончилась стрельбой, трое мужчин попали в реанимацию, возбуждено уголовное дело о РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:15
2023-09-26T12:15
2023-09-26T12:20
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
таджикистан
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Массовая потасовка между уроженцами Таджикистана и Узбекистана в Подмосковье закончилась стрельбой, трое мужчин попали в реанимацию, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По ее словам, вечером 25 сентября в реанимацию больницы с огнестрельными ранениями поступили трое мужчин. По данным следствия, между двумя группами, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, произошел конфликт. В ходе ссоры один из мужчин взял ружье и выстрелил несколько раз в оппонентов, а затем скрылся. "По данному факту следователем следственного отдела по г. Красногорск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий, добавив, что правоохранители ищут подозреваемого. Остальные участники конфликта доставлены в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств, заключила она.
https://ria.ru/20230923/pozhar-1898228682.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, таджикистан, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Таджикистан, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Массовая потасовка в Подмосковье закончилась стрельбой и реанимацией
СК: потасовка в Подмосковье закончилась стрельбой и реанимацией для 3 мужчин