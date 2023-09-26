https://ria.ru/20230926/shtraf-1898818030.html

Сервис "Самокат" оштрафовали из-за отравления 274 петербуржцев

Сервис "Самокат" оштрафовали из-за отравления 274 петербуржцев - РИА Новости, 26.09.2023

Сервис "Самокат" оштрафовали из-за отравления 274 петербуржцев

Сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован Приморским районным судом Петербурга на 20 тысяч рублей после массового отравления петербуржцев... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:41

2023-09-26T19:41

2023-09-26T20:26

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован Приморским районным судом Петербурга на 20 тысяч рублей после массового отравления петербуржцев готовой едой от производителя "Грин Бокс", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", - информирует пресс-служба. Поясняется, что в отделении предприятия на улице Туристской прошла проверка, которая обнаружила отсутствие системы канализации и водоснабжения, условий для личной гигиены работников, неудовлетворительное санитарное содержание помещений и множество других нарушений. В объединенной пресс-службе судов добавили, что также в отношении сервиса рассматриваются материалы в Кронштадтском районном суде Петербурга. "Суд вернул их для исправлений. Из постановления суда мы узнали, что внеплановые выездные проверки проводились по 27 адресам", - информирует пресс-служба судов. Ранее Невский районный суд Петербурга уже оштрафовал юридическое лицо на 20 тысяч рублей за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ. Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток.

https://ria.ru/20230908/zaderzhanie-1895111007.html

https://ria.ru/20230915/kanash-1896482032.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)