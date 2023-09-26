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Синоптик сообщил, когда в Центральной России выпадет первый снег - РИА Новости, 26.09.2023
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14:43 26.09.2023 (обновлено: 14:45 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898733799.html
Синоптик сообщил, когда в Центральной России выпадет первый снег
Синоптик сообщил, когда в Центральной России выпадет первый снег - РИА Новости, 26.09.2023
Синоптик сообщил, когда в Центральной России выпадет первый снег
На стыке первой и второй декад октября в Центральной России температура воздуха окажется немного ниже нормы, и местами может выпасть первый снег, сообщил в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:43
2023-09-26T14:45
общество
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тула
владимир
михаил леус
температура
погода
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На стыке первой и второй декад октября в Центральной России температура воздуха окажется немного ниже нормы, и местами может выпасть первый снег, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег. При том, что в целом октябрь по температуре обещает быть немного, на 0,5-1,0 градусов, теплее своей климатической нормы, по сравнению с сентябрем это будет уже по-настоящему осенний месяц", - написал Леус. Также он отметил, что в сентябре в Москве средняя температура почти на 3 градуса превышает климатическую норму, а из прошедших дней половина была с летней температурой – среднесуточные показания термометров превышали отметку плюс 15 градусов. Более того, по словам синоптика, сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние как минимум 50 лет. Похожая картина складывается и в соседних регионах: положительная температурная аномалия составляет от 2 градусов в Туле и Владимире до плюс 2,7 градусов в Твери. "В первый день октября холодный атмосферный фронт принесет в столичные регион кратковременные дожди, усилит ветер и понизит температуру градусов на 5, до плюс 12-17 градусов. В понедельник, в тылу циклона, скоротечные и разрозненные дожди вновь возможны, а поступающий в регион холодный воздух не позволит столбикам термометров подняться выше плюс 11-16 градусов. Продолжится похолодание и во вторник", - добавил Леус.
https://ria.ru/20230926/pogoda-1898626071.html
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общество, москва, тула, владимир, михаил леус, температура, погода
Общество, Москва, Тула, Владимир, Михаил Леус, Температура, Погода
Синоптик сообщил, когда в Центральной России выпадет первый снег

Фобос: в Центральной России не исключено выпадение первого снега в октябре

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКурьер
Курьер - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На стыке первой и второй декад октября в Центральной России температура воздуха окажется немного ниже нормы, и местами может выпасть первый снег, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег. При том, что в целом октябрь по температуре обещает быть немного, на 0,5-1,0 градусов, теплее своей климатической нормы, по сравнению с сентябрем это будет уже по-настоящему осенний месяц", - написал Леус.
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Также он отметил, что в сентябре в Москве средняя температура почти на 3 градуса превышает климатическую норму, а из прошедших дней половина была с летней температурой – среднесуточные показания термометров превышали отметку плюс 15 градусов.
Более того, по словам синоптика, сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние как минимум 50 лет. Похожая картина складывается и в соседних регионах: положительная температурная аномалия составляет от 2 градусов в Туле и Владимире до плюс 2,7 градусов в Твери.
"В первый день октября холодный атмосферный фронт принесет в столичные регион кратковременные дожди, усилит ветер и понизит температуру градусов на 5, до плюс 12-17 градусов. В понедельник, в тылу циклона, скоротечные и разрозненные дожди вновь возможны, а поступающий в регион холодный воздух не позволит столбикам термометров подняться выше плюс 11-16 градусов. Продолжится похолодание и во вторник", - добавил Леус.
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