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Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область - РИА Новости, 26.09.2023
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12:51 26.09.2023 (обновлено: 12:52 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/rogozin-1898696731.html
Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область
Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область - РИА Новости, 26.09.2023
Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что в ближайшее время планирует вернуться в свой регион, специального разрешения... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:51
2023-09-26T12:52
политика
совет федерации рф
запорожская область
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что в ближайшее время планирует вернуться в свой регион, специального разрешения находиться в пределах зоны спецоперации ему не нужно, поскольку в области "везде линия соприкосновения, а работать надо". Ранее СМИ сообщили о том, что депутаты и сенаторы не смогут посещать зону СВО без специального разрешения. "В ближайшее время вернусь в Запорожскую область. Там везде линия соприкосновения, а работать надо, соблюдая вопросы безопасности", - сказал Рогозин. Комментируя информацию о том, что законодатели без спецразрешения не могут посещать зону спецоперации, Рогозин предположил, что это касается тех парламентариев, которые избраны от других регионов. Он подчеркнул, что Запорожская область - это регион, "который находится в зоне спецоперации". "Нельзя отрываться от своего родного дома, от своих избирателей", - сказал он. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пока не определился с профильным комитетом СФ, в котором будет работать. Сейчас решаются оргвопросы, в том числе по организации приемной сенатора в Запорожской области.
https://ria.ru/20230923/balitskiy-1898226843.html
https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html
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политика, совет федерации рф, запорожская область, дмитрий рогозин
Политика, Совет Федерации РФ, Запорожская область, Дмитрий Рогозин
Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область

Рогозин заявил, что скоро вернется в Запорожскую область, несмотря на запрет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что в ближайшее время планирует вернуться в свой регион, специального разрешения находиться в пределах зоны спецоперации ему не нужно, поскольку в области "везде линия соприкосновения, а работать надо".
Ранее СМИ сообщили о том, что депутаты и сенаторы не смогут посещать зону СВО без специального разрешения.
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23 сентября, 17:56
"В ближайшее время вернусь в Запорожскую область. Там везде линия соприкосновения, а работать надо, соблюдая вопросы безопасности", - сказал Рогозин.
Комментируя информацию о том, что законодатели без спецразрешения не могут посещать зону спецоперации, Рогозин предположил, что это касается тех парламентариев, которые избраны от других регионов. Он подчеркнул, что Запорожская область - это регион, "который находится в зоне спецоперации". "Нельзя отрываться от своего родного дома, от своих избирателей", - сказал он.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пока не определился с профильным комитетом СФ, в котором будет работать. Сейчас решаются оргвопросы, в том числе по организации приемной сенатора в Запорожской области.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора
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ПолитикаСовет Федерации РФЗапорожская областьДмитрий Рогозин
 
 
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