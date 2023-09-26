https://ria.ru/20230926/rogozin-1898696731.html
Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область
Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область - РИА Новости, 26.09.2023
Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что в ближайшее время планирует вернуться в свой регион, специального разрешения... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:51
2023-09-26T12:51
2023-09-26T12:52
политика
совет федерации рф
запорожская область
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что в ближайшее время планирует вернуться в свой регион, специального разрешения находиться в пределах зоны спецоперации ему не нужно, поскольку в области "везде линия соприкосновения, а работать надо". Ранее СМИ сообщили о том, что депутаты и сенаторы не смогут посещать зону СВО без специального разрешения. "В ближайшее время вернусь в Запорожскую область. Там везде линия соприкосновения, а работать надо, соблюдая вопросы безопасности", - сказал Рогозин. Комментируя информацию о том, что законодатели без спецразрешения не могут посещать зону спецоперации, Рогозин предположил, что это касается тех парламентариев, которые избраны от других регионов. Он подчеркнул, что Запорожская область - это регион, "который находится в зоне спецоперации". "Нельзя отрываться от своего родного дома, от своих избирателей", - сказал он. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пока не определился с профильным комитетом СФ, в котором будет работать. Сейчас решаются оргвопросы, в том числе по организации приемной сенатора в Запорожской области.
https://ria.ru/20230923/balitskiy-1898226843.html
https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, совет федерации рф, запорожская область, дмитрий рогозин
Политика, Совет Федерации РФ, Запорожская область, Дмитрий Рогозин
Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область
Рогозин заявил, что скоро вернется в Запорожскую область, несмотря на запрет
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что в ближайшее время планирует вернуться в свой регион, специального разрешения находиться в пределах зоны спецоперации ему не нужно, поскольку в области "везде линия соприкосновения, а работать надо".
Ранее СМИ сообщили о том, что депутаты и сенаторы не смогут посещать зону СВО без специального разрешения.
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"В ближайшее время вернусь в Запорожскую область. Там везде линия соприкосновения, а работать надо, соблюдая вопросы безопасности", - сказал Рогозин.
Комментируя информацию о том, что законодатели без спецразрешения не могут посещать зону спецоперации, Рогозин предположил, что это касается тех парламентариев, которые избраны от других регионов. Он подчеркнул, что Запорожская область - это регион, "который находится в зоне спецоперации". "Нельзя отрываться от своего родного дома, от своих избирателей", - сказал он.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пока не определился с профильным комитетом СФ, в котором будет работать. Сейчас решаются оргвопросы, в том числе по организации приемной сенатора в Запорожской области.
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