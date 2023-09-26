https://ria.ru/20230926/rogozin-1898696731.html

Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область

Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область - РИА Новости, 26.09.2023

Рогозин сообщил, что в ближайшее время вернется в Запорожскую область

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что в ближайшее время планирует вернуться в свой регион, специального разрешения... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:51

2023-09-26T12:51

2023-09-26T12:52

политика

совет федерации рф

запорожская область

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846864998_322:0:2553:1255_1920x0_80_0_0_6e0e646de166c5abad3efb3f95f64f6e.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что в ближайшее время планирует вернуться в свой регион, специального разрешения находиться в пределах зоны спецоперации ему не нужно, поскольку в области "везде линия соприкосновения, а работать надо". Ранее СМИ сообщили о том, что депутаты и сенаторы не смогут посещать зону СВО без специального разрешения. "В ближайшее время вернусь в Запорожскую область. Там везде линия соприкосновения, а работать надо, соблюдая вопросы безопасности", - сказал Рогозин. Комментируя информацию о том, что законодатели без спецразрешения не могут посещать зону спецоперации, Рогозин предположил, что это касается тех парламентариев, которые избраны от других регионов. Он подчеркнул, что Запорожская область - это регион, "который находится в зоне спецоперации". "Нельзя отрываться от своего родного дома, от своих избирателей", - сказал он. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пока не определился с профильным комитетом СФ, в котором будет работать. Сейчас решаются оргвопросы, в том числе по организации приемной сенатора в Запорожской области.

https://ria.ru/20230923/balitskiy-1898226843.html

https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, запорожская область, дмитрий рогозин