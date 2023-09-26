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Раиси и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023
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14:28 26.09.2023 (обновлено: 14:48 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/putin-1898729626.html
Раиси и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Раиси и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023
Раиси и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Лидер Ирана Эбрахим Раиси и президент России Владимир Путин провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализации отношений... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:28
2023-09-26T14:48
в мире
россия
нагорный карабах
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидер Ирана Эбрахим Раиси и президент России Владимир Путин провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализации отношений Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении. Как уточняется, российский лидер информировал о деятельности российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин
Раиси и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Раиси и Путин провели обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидер Ирана Эбрахим Раиси и президент России Владимир Путин провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализации отношений Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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19 сентября, 16:52
Как уточняется, российский лидер информировал о деятельности российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Президент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров во время встречи. 26 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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В миреРоссияНагорный КарабахАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеВладимир Путин
 
 
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