https://ria.ru/20230926/putin-1898729626.html

Раиси и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Раиси и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023

Раиси и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Лидер Ирана Эбрахим Раиси и президент России Владимир Путин провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализации отношений... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:28

2023-09-26T14:28

2023-09-26T14:48

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ситуация в нагорном карабахе

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидер Ирана Эбрахим Раиси и президент России Владимир Путин провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализации отношений Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении. Как уточняется, российский лидер информировал о деятельности российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230926/rankhigs-1898724829.html

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в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин