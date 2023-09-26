https://ria.ru/20230926/putin-1898711089.html

Песков ответил на вопрос о графике Путина на 30 сентября

Песков ответил на вопрос о графике Путина на 30 сентября - РИА Новости, 26.09.2023

Песков ответил на вопрос о графике Путина на 30 сентября

День воссоединения РФ с новыми регионами обязательно будет отмечаться, но график президента РФ Владимира Путина на этот день пока не сформирован, рассказал... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:30

2023-09-26T13:30

2023-09-26T13:30

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. День воссоединения РФ с новыми регионами обязательно будет отмечаться, но график президента РФ Владимира Путина на этот день пока не сформирован, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это обязательно будет естественно отмечаться, но что касается графика президента, пока он окончательно не сформирован на этот день, пока ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент участие в праздничных мероприятиях по поводу первой годовщины присоединения к РФ новых регионов. Совфед на заседании в понедельник одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения РФ с новыми регионами. Изменения внесли в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Законом предлагается установить новую памятную дату 30 сентября — День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

https://ria.ru/20230912/lnr-1895831881.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков