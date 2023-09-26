https://ria.ru/20230926/primore-1898676391.html

Вера Щербина: Приморье ждет экономический рост

Вера Щербина: Приморье ждет экономический рост - РИА Новости, 26.09.2023

Вера Щербина: Приморье ждет экономический рост

В сентябре столица Приморского края, без преувеличения, оказалась в фокусе внимания всего мира – здесь проходил VIII Восточный экономический форум, в котором... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:54

2023-09-26T11:54

2023-09-26T11:54

приморский край

вера щербина

дальневосточный гектар

владивостокский морской торговый порт

интервью

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В сентябре столица Приморского края, без преувеличения, оказалась в фокусе внимания всего мира – здесь проходил VIII Восточный экономический форум, в котором приняли участие представители 62 стран. О перспективах, открывшихся перед Приморьем в свете завершившегося ВЭФ, рассказала в интервью РИА Новости первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина. - Вера Георгиевна, как Вы оцениваете прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум с точки зрения масштабов и представительности делегаций? - В этом году в Восточном экономическом форуме приняли участие более семи тысяч человек из 62 стран мира, в том числе делегации из Китая, Белоруссии, Лаоса, Мьянмы, Сингапура, Индии, Казахстана, Филиппин, Монголии, Вьетнама и КНДР. Безусловно, форум оказывает благоприятное влияние на инвестиционный климат края, привлекает отечественных и иностранных инвесторов. Главная тема ВЭФ-2023 звучала как "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Мероприятие включало традиционную выставку "Улица Дальнего Востока", Первый Международный форум "День сокола", молодежную программу, Форум креативного бизнеса, 12-ю Международную конференцию АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, Международную научно-практическую конференцию Российского исторического общества "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир", а также насыщенную спортивную программу. Отдельно хотела бы остановиться на выставке "Улица Дальнего Востока" – это важная составляющая программы Восточного экономического форума. Все 11 субъектов, входящих в федеральный округ, традиционно представляли здесь свои лучшие проекты, яркую культурную программу, уникальные изделия народно-художественных промыслов и самобытную кухню. Основная идея нашего павильона в этом году звучала: "Приморский край – как важнейший транспортно-логистический узел". - Насколько регион выполнил все намеченное на форуме? Или, может, перевыполнил? - Представители Приморского края подписали на ВЭФ 41 соглашение. Это и соглашения об инвестиционных намерениях на 59,5 миллиарда рублей, и инвестиционное соглашение о строительстве транспортно-логистического центра в Артеме на 6,6 миллиарда рублей, и концессионное соглашение о строительстве школы на 1125 мест в городе Владивостоке на 3,1 миллиарда рублей, в том числе 30 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. На форуме подвели итоги работы последних 10 лет развития Дальнего Востока. За это время были внедрены различные механизмы: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток и другие преференциальные режимы, создание единого авиаперевозчика, "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека". В то же время перед Приморьем сейчас стоят важные задачи. В первую очередь, это развитие Владивостокской агломерации, реализация программы ускоренного развития края, привлечение инвестиций. В целом, считаю, что все намеченные нами в рамках форума цели, были полностью реализованы. - В ходе визита на ВЭФ вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин предложил создать агропарк. Что это такое? - На встрече губернатора Приморского края и вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР) речь шла о создании агропарка на территории Приморского края. Китайская сторона поддерживает и стимулирует инвестиции в проекты на территории края в области сельского хозяйства. Ядром такого парка мог бы стать проект компании "Легендагро Приморье" (инвестор — китайская компания Бэйдахуан), включающий не только выращивание сои и кукурузы, но и строительство российско-китайского агропарка в бухте Суходол около города Большой Камень. Проект включает специализированный морской порт, элеваторный комплекс, зерновой терминал, завод по глубокой переработке сои. Необходимость такого проекта мощностью 3,6 миллиона тонн в год связана с отсутствием в настоящее время на Дальнем Востоке России специализированных зерновых терминалов, что, в свою очередь, сдерживает потенциальный рост объемов перевалки зерновых. Период реализации – 2023-2029 годы. Потребность в таком терминале очень высока как у производителей агрокультур в ДФО, так и у потенциальных покупателей в других регионах России, Китае, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Порт признан приоритетным инвестиционным проектом Приморского края, реализация которого, безусловно, несет пользу для экономики края, поскольку предусмотрено создание 500 новых рабочих мест. Мощности порта позволят экспортировать кукурузу, сою, прочие зерновые культуры, древесные пеллеты в объеме до трех миллионов тонн в год и импортировать до 600 тысяч тонн глинозема и бобовых. Общая стоимость проекта составляет более 15 миллиардов рублей. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет эксплуатации порта составит более трех миллиардов рублей. По завершении строительства в 2029 году порт сможет принимать типовые суда дедвейтом до 35 тысяч тонн, обрабатывая до четырех судов одновременно. Кроме этого, губернатор предложил рассмотреть возможность создания финансового института для финансирования совместных проектов, а также для улучшения и увеличения приграничной торговли, для расчетов в национальных валютах и с использованием китайской платежной системы. - Какие другие направления развития трансграничного сотрудничества открылись после ВЭФ? - Среди направлений развития трансграничного сотрудничества можно выделить возобновление авиасообщения с регионами, с которыми оно было прервано в период ограничений, связанных с коронавирусом – это провинции северо-востока и юга КНР, а также Вьетнам. Еще одно важное направление работы – запуск авиа- и морского сообщения с новыми странами и регионами, в числе которых Лаос, Мьянма, Беларусь, Индия, Казахстан. Большое внимание планируется уделять развитию трансграничной инфраструктуры. В фокусе – создание морских логистических терминалов Беларуси и Казахстана в приморских портах. Кроме того, речь идет об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в Приморье, а также развитии гуманитарного сотрудничества. - На стенде ВЭБ.РФ в рамках ВЭФ Приморье презентовало два проекта - строительство зернового порта "Суходол" и модернизацию транспортной системы Владивостока. Почему именно эти проекты стали первоочередными? И какие остались "за кадром"? - На интерактивном видеостенде в тематической зоне "Транспорт и логистика" были размещены крупные проекты в области контейнерных перевозок, которые являются значимыми как для своей отрасли, так и для экономики региона, особенно принимая к учету переориентирование логистических потоков на Восток. Это создание транспортно-логистического узла, специализирующегося на перевалке грузов, доставленных по Северному морскому пути на базе ПАО "Владивостокский морской торговый порт". Планируемый к 2026 году объем перевалки грузов должен составить здесь более 16,2 миллиона тонн грузов или около 1,7 миллиона контейнеров в год. Еще один важный проект – расширение мощностей контейнерного терминала "Восточной Стивидорной Компании" в Находке, которые к 2030 году достигнут 1,4 миллиона контейнеров в год. Была презентована также сеть транспортно-логистических центров, так называемых "сухих портов", суммарной мощностью более двух миллионов контейнеров, являющихся связующим звеном между автомобильным и железнодорожным транспортом, а также выступающих в качестве временного склада хранения контейнеров. Один из крупнейших, мощностью один миллион контейнеров строится в Артеме. Полным ходом идет строительство новых портов. Это создание морских портов в бухте Суходол с выходом к 2025 году на мощности порядка 20 миллионов тонн груза в год, а в бухте Безымянная к 2030 году – до 25 миллионов тонн в год. Это строительство специализированного угольного терминала "Коулстар" мощностью 17 миллионов тонн в год в морском порту Восточный. Это реализация проекта строительства морского терминала "Порт Вера", который в 2025 году планирует выйти на мощности до 20 миллионов тонн в год. - Как идет ликвидация последствий разрушительного тайфуна? Какой ущерб от тайфунов и наводнений в этом году? - В августе текущего года выпали рекордные осадки, вызвавшие небывалые по своей силе наводнения. Нанесенный Приморскому краю экономический ущерб достиг значений исторического максимума и вполне может преодолеть планку в 10 миллиардов рублей. В настоящее время, предварительным подсчетам, речь идет о сумме в 9,7 миллиарда рублей. Стихия нанесла удар по большей части региона. Подтоплено 5648 жилых домов, 10341 приусадебный участок, 115 социально значимых объектов. Повреждено 98 участков дорог, отрезанными от дорожного сообщения оказался 101 населенный пункт. Пострадали 243 сельскохозяйственных товаропроизводителя, общая площадь погибших посевов сельскохозяйственных культур составила 34,5 тысячи гектаров. Утрачено 727 жилых помещений. Для ликвидации последствий ЧС задействовано максимальное количество сил и средств Приморской группировки аварийно-восстановительных служб в составе 956 человек, 203 единиц техники, в том числе 37 плавсредств. Кроме того, были задействованы силы Тихоокеанского флота Минобороны России. Муниципалитеты организовали работу комиссий по определению нанесенного ущерба имуществу граждан и инфраструктуре. При этом для оперативной оценки потребовалось привлечь комиссии даже из тех районов, которые особо не пострадали во время августовских ливней. Организована работа по сбору и доставке на пострадавшие территории гуманитарной помощи, в том числе с использованием авиации МЧС России. Весь гуманитарный груз направлен в пострадавшие районы. На беду Приморского края откликнулись многие регионы России. Одними из первых стали территории Дальнего Востока: Сахалинская, Амурская, Еврейская автономная области, Хабаровский край, Камчатка. Более 70 тонн продуктов и снаряжения поступило из Республики Беларусь. Около 40 тонн текстильной продукции, одежды для детей привезли из Туркменистана, 200 ящиков с продуктами собрали представители Вьетнама. Безусловно, пострадал и бизнес. Серьезный ущерб нанесен предприятиям сферы производства и обслуживания, туристической отрасли и многим другим. Это 723 субъекта малого и среднего предпринимательства. Правительством Приморского края принят пакет мер поддержки пострадавшим хозяйствующим субъектам региона, в частности на компенсацию потерь через резервный фонд Приморского края выделено 200 миллионов рублей. - Какие точки роста определены для Приморского края в результате ВЭФ и встречи губернатора региона Олега Кожемяко с президентом РФ Владимиром Путиным? - На встрече губернатор Приморского края представил президенту мастер-план Владивостокской агломерации, а также программу ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморского края. Концепция развития агломерации к 2050 году предусматривает ее становление как научного, финансового и логистического центра России в Азиатском макрорегионе. Большой Владивосток включает нескольких функциональных зон. Владивосток – ядро агломерации, Артем – транспортно-логистический хаб, Большой Камень и ТОР "Приморье" – промышленные площадки, остров Русский – научный центр. Все эти планы имеют под собой, с одной стороны, сложившуюся логику развития территорий, с другой – конкретные инвестиционные проекты, которые готовы реализовать инвесторы в ближайшие годы. Учтены и отдаленные планы по развитию территории, которые опираются на преимущества нашего края и международные тренды. Что касается программы ускоренного экономического развития края, то она включает инвестиционные проекты, которые могут обеспечить экономический рывок Приморью – это порты, производства импортозамещающей и экспортной продукции, туризм. Потребуется также реализация ряда инфраструктурных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан. Ожидаемые эффекты от реализации программы – это рост ВРП Приморья в три раза – с 1,4 триллиона рублей в 2022 году до 3,6 триллиона рублей в 2030, привлечение порядка 1,5 триллиона рублей инвестиций и рост грузооборота портов со 148 до 310 миллионов тонн. Таким образом, мы видим, что программа будет иметь существенный эффект как для регионального, так и для федерального бюджетов. Глава государства положительно оценил инициативы, с которыми выступил губернатор Приморья. Сейчас программа уже проходит согласование в федеральных ведомствах. Уверена, что положительная оценка президента дополнительно поспособствует скорейшему утверждению программы на федеральном уровне.

https://ria.ru/20230925/primore-1898484998.html

https://ria.ru/20230925/primore-1898401567.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, вера щербина, дальневосточный гектар, владивостокский морской торговый порт, интервью