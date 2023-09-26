https://ria.ru/20230926/prigovor-1898799215.html

Суд отклонил жалобу на приговор Навальному

Суд отклонил жалобу на приговор Навальному - РИА Новости, 26.09.2023

Суд отклонил жалобу на приговор Навальному

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:06

2023-09-26T18:06

2023-09-26T18:11

происшествия

владимирская область

москва

игнат артеменко

алексей навальный

ив роше

московский городской суд

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В то же время суд внес текст приговора ряд незначительных технических изменений, не влияющих на срок и меру наказания."... в остальной части приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Таким образом, приговор вступил в законную силу. Теперь Навального ждёт перевод из колонии строгого режима в колонию с особым режимом. Помимо прочего, это означает, что у него будет меньше свиданий с родственниками, он будет реже получать посылки и бандероли.Навальный участвовал в слушании по видеосвязи из колонии.Ранее Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима, Навальный получил 19.Ещё один фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального, которому вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. Он получил 8 лет колонии.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20230805/antonov-1888302183.html

https://ria.ru/20230913/obmen-1896039454.html

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происшествия, владимирская область, москва, игнат артеменко, алексей навальный, ив роше, московский городской суд