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Международная премия Завойского вручена в Казани - РИА Новости, 26.09.2023
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Республика Татарстан
 
17:00 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/premiya-1898777121.html
Международная премия Завойского вручена в Казани
Международная премия Завойского вручена в Казани - РИА Новости, 26.09.2023
Международная премия Завойского вручена в Казани
Международная премия имени Евгения Завойского в области электронного парамагнитного резонанса вручена в Казани директору новосибирского Института органической... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:00
2023-09-26T17:00
республика татарстан
казань
россия
индия
фарид мухаметшин
российская академия наук
общество
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Международная премия имени Евгения Завойского в области электронного парамагнитного резонанса вручена в Казани директору новосибирского Института органической химии Сибирского отделения РАН Елене Багрянской, сообщает пресс-служба парламента Татарстана. Премия имени Евгения Завойского присуждается ежегодно с 1991 года при поддержке правительства Татарстана за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса. Это явление было открыто доцентом Казанского государственного университета Евгением Завойским в 1944 году и стало важным событием в научном мире. Международная награда была учреждена по инициативе научного руководителя Казанского физико-технического института Кева Салихова. Лауреатами премии в разные годы становились ученые из России, Индии, Германии, Японии, США, Швейцарии, Израиля, Нидерландов и других стран. "В этом году согласно решению международного комитета по присуждению премии имени Е.К. Завойского… обладателем одной из значимых наград в области электромагнитного резонанса стала профессор, директор Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН Елена Багрянская. Как подчеркнул Кев Салихов, научным сообществом были отмечены ее достижения в области применения передовых методов ЭПР для изучения молекулярных макросистем, содержащих электронные спины", - говорится в сообщении. Премию лауреату этого года вручил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. "Премия имени Завойского призвана содействовать дальнейшему развитию мировой науки, поощрять ученых за выдающиеся труды, открытия и изобретения. Значимой целью также считаю увековечение памяти наших выдающихся ученых, представителей признанных казанских научных школ, в число которых, безусловно, входит и советский физик-экспериментатор, Герой Социалистического Труда Евгений Завойский", - сказал Мухаметшин. Он отметил, что продвижение науки и подготовка высококвалифицированных кадров всегда имели особое, стратегическое значение для Татарстана - республики с многовекторной экономикой, развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Глава парламента напомнил, что сегодня интересы реального сектора и фундаментальной науки в Татарстане обеспечивают 127 научных учреждений, в том числе 38 вузов. Активно работает Казанский научный центр РАН, объединяющий семь крупных исследовательских подразделений, в число которых входит и Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского.
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казань, россия, индия, фарид мухаметшин, российская академия наук, общество, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Индия, Фарид Мухаметшин, Российская академия наук, Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
Международная премия Завойского вручена в Казани

Международная премия Завойского вручена в Казани

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСмотровая площадка в Казани
Смотровая площадка в Казани - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Смотровая площадка в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Международная премия имени Евгения Завойского в области электронного парамагнитного резонанса вручена в Казани директору новосибирского Института органической химии Сибирского отделения РАН Елене Багрянской, сообщает пресс-служба парламента Татарстана.
Премия имени Евгения Завойского присуждается ежегодно с 1991 года при поддержке правительства Татарстана за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса. Это явление было открыто доцентом Казанского государственного университета Евгением Завойским в 1944 году и стало важным событием в научном мире. Международная награда была учреждена по инициативе научного руководителя Казанского физико-технического института Кева Салихова. Лауреатами премии в разные годы становились ученые из России, Индии, Германии, Японии, США, Швейцарии, Израиля, Нидерландов и других стран.
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"В этом году согласно решению международного комитета по присуждению премии имени Е.К. Завойского… обладателем одной из значимых наград в области электромагнитного резонанса стала профессор, директор Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН Елена Багрянская. Как подчеркнул Кев Салихов, научным сообществом были отмечены ее достижения в области применения передовых методов ЭПР для изучения молекулярных макросистем, содержащих электронные спины", - говорится в сообщении.
Премию лауреату этого года вручил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
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"Премия имени Завойского призвана содействовать дальнейшему развитию мировой науки, поощрять ученых за выдающиеся труды, открытия и изобретения. Значимой целью также считаю увековечение памяти наших выдающихся ученых, представителей признанных казанских научных школ, в число которых, безусловно, входит и советский физик-экспериментатор, Герой Социалистического Труда Евгений Завойский", - сказал Мухаметшин.
Он отметил, что продвижение науки и подготовка высококвалифицированных кадров всегда имели особое, стратегическое значение для Татарстана - республики с многовекторной экономикой, развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Глава парламента напомнил, что сегодня интересы реального сектора и фундаментальной науки в Татарстане обеспечивают 127 научных учреждений, в том числе 38 вузов. Активно работает Казанский научный центр РАН, объединяющий семь крупных исследовательских подразделений, в число которых входит и Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского.
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Республика ТатарстанКазаньРоссияИндияФарид МухаметшинРоссийская академия наукОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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