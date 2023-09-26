https://ria.ru/20230926/premiya-1898777121.html

Международная премия Завойского вручена в Казани

Международная премия Завойского вручена в Казани - РИА Новости, 26.09.2023

Международная премия Завойского вручена в Казани

Международная премия имени Евгения Завойского в области электронного парамагнитного резонанса вручена в Казани директору новосибирского Института органической... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:00

2023-09-26T17:00

2023-09-26T17:00

республика татарстан

казань

россия

индия

фарид мухаметшин

российская академия наук

общество

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_0:264:3076:1994_1920x0_80_0_0_e6c4e472f674ac3945b8b7ca3e46d786.jpg

КАЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Международная премия имени Евгения Завойского в области электронного парамагнитного резонанса вручена в Казани директору новосибирского Института органической химии Сибирского отделения РАН Елене Багрянской, сообщает пресс-служба парламента Татарстана. Премия имени Евгения Завойского присуждается ежегодно с 1991 года при поддержке правительства Татарстана за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса. Это явление было открыто доцентом Казанского государственного университета Евгением Завойским в 1944 году и стало важным событием в научном мире. Международная награда была учреждена по инициативе научного руководителя Казанского физико-технического института Кева Салихова. Лауреатами премии в разные годы становились ученые из России, Индии, Германии, Японии, США, Швейцарии, Израиля, Нидерландов и других стран. "В этом году согласно решению международного комитета по присуждению премии имени Е.К. Завойского… обладателем одной из значимых наград в области электромагнитного резонанса стала профессор, директор Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН Елена Багрянская. Как подчеркнул Кев Салихов, научным сообществом были отмечены ее достижения в области применения передовых методов ЭПР для изучения молекулярных макросистем, содержащих электронные спины", - говорится в сообщении. Премию лауреату этого года вручил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. "Премия имени Завойского призвана содействовать дальнейшему развитию мировой науки, поощрять ученых за выдающиеся труды, открытия и изобретения. Значимой целью также считаю увековечение памяти наших выдающихся ученых, представителей признанных казанских научных школ, в число которых, безусловно, входит и советский физик-экспериментатор, Герой Социалистического Труда Евгений Завойский", - сказал Мухаметшин. Он отметил, что продвижение науки и подготовка высококвалифицированных кадров всегда имели особое, стратегическое значение для Татарстана - республики с многовекторной экономикой, развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Глава парламента напомнил, что сегодня интересы реального сектора и фундаментальной науки в Татарстане обеспечивают 127 научных учреждений, в том числе 38 вузов. Активно работает Казанский научный центр РАН, объединяющий семь крупных исследовательских подразделений, в число которых входит и Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского.

https://ria.ru/20230914/kazan-1896297292.html

https://ria.ru/20230905/kino-1894242127.html

https://ria.ru/20230905/kazan-1894386455.html

казань

россия

индия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, индия, фарид мухаметшин, российская академия наук, общество, республика татарстан (татарстан)