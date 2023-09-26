https://ria.ru/20230926/poteri-1898703798.html

Шойгу заявил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии соприкосновения

Шойгу заявил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии соприкосновения - РИА Новости, 26.09.2023

Шойгу заявил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии соприкосновения

Украинские войска несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:12

2023-09-26T13:12

2023-09-26T13:42

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. "В результате эффективного огневого поражения вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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Выступление Шойгу на коллегии Минобороны Выступление Шойгу на коллегии Минобороны 2023-09-26T13:12 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы украины