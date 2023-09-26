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Шойгу заявил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии соприкосновения
Шойгу заявил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии соприкосновения - РИА Новости, 26.09.2023
Шойгу заявил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии соприкосновения
Украинские войска несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:12
2023-09-26T13:12
2023-09-26T13:42
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. "В результате эффективного огневого поражения вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
2023-09-26T13:12
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сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Шойгу заявил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии соприкосновения
Шойгу: ВСУ несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения